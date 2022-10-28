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"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой - РИА Новости, 28.10.2022
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой
Редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru" выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего руководителя регионального подразделения в Симферополе... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:53
2022-10-28T20:53
специальная военная операция на украине
москва
великобритания
лондон
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru" выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой."Сотрудники редакции "Газеты.Ru" с теплотой и благодарностью вспоминают годы совместной работы со Светланой. Сегодня мы выражаем искренние соболезнования ее родственникам и близким", - говорится на сайте издания.В пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что также выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой, всему коллективу "Россия сегодня" в связи с этой большой утратой.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в "Известиях" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения "России сегодня" в Симферополе.
https://ria.ru/20221028/gibel-1827664387.html
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Евгения Нефедова
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москва, великобритания, лондон, профиль
Специальная военная операция на Украине, Москва, Великобритания, Лондон, Профиль
20:53 28.10.2022
 
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой

"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой

© SputnikСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Sputnik
Светлана Бабаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru" выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 20:15
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"
"Сотрудники редакции "Газеты.Ru" с теплотой и благодарностью вспоминают годы совместной работы со Светланой. Сегодня мы выражаем искренние соболезнования ее родственникам и близким", - говорится на сайте издания.
В пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что также выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой, всему коллективу "Россия сегодня" в связи с этой большой утратой.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в "Известиях" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.
В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".
Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения "России сегодня" в Симферополе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:16
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваВеликобританияЛондонПрофиль
 
 
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