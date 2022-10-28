https://ria.ru/20221028/babaeva-1827669534.html
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой - РИА Новости, 28.10.2022
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой
Редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru" выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего руководителя регионального подразделения в Симферополе... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:53
2022-10-28T20:53
2022-10-28T20:53
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru" выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой."Сотрудники редакции "Газеты.Ru" с теплотой и благодарностью вспоминают годы совместной работы со Светланой. Сегодня мы выражаем искренние соболезнования ее родственникам и близким", - говорится на сайте издания.В пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что также выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой, всему коллективу "Россия сегодня" в связи с этой большой утратой.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в "Известиях" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения "России сегодня" в Симферополе.
https://ria.ru/20221028/gibel-1827664387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, великобритания, лондон, профиль
Специальная военная операция на Украине, Москва, Великобритания, Лондон, Профиль
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели Бабаевой
"Газета.Ru" и МИЦ "Известия" выразили соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru" выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.
"Сотрудники редакции "Газеты.Ru" с теплотой и благодарностью вспоминают годы совместной работы со Светланой. Сегодня мы выражаем искренние соболезнования ее родственникам и близким", - говорится на сайте издания.
В пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что также выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой, всему коллективу "Россия сегодня" в связи с этой большой утратой.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве
, окончила юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в "Известиях" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании
. После возвращения из Лондона
работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль
".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США
.
В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".
Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения "России сегодня" в Симферополе
.