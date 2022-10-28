Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827643794.html
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил соболезнования родным и коллегам в связи с трагической гибелью руководителя регионального... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:56
2022-10-28T18:56
олег крючков
россия
симферополь
республика крым
журналистика
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827618516_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_11ab1d9b614b60b236627ce942bf7cdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил соболезнования родным и коллегам в связи с трагической гибелью руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой."Трагическая гибель. Соболезную родным и коллегам", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев назвал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Бабаева возглавляла региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
россия
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827618516_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_8f2517fc70d61e727a52c8c4e211824c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег крючков, россия, симферополь, республика крым, журналистика, миа "россия сегодня"
Олег Крючков, Россия, Симферополь, Республика Крым, журналистика, МИА "Россия сегодня"
18:56 28.10.2022
 
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"

Советник главы Крыма Крючков выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой

© Sputnik / Томас ТхайцукСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Светлана Бабаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил соболезнования родным и коллегам в связи с трагической гибелью руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой.
"Трагическая гибель. Соболезную родным и коллегам", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев назвал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.
Бабаева возглавляла региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Светлана Бабаева
 
Олег КрючковРоссияСимферопольРеспублика КрымжурналистикаМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала