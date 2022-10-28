https://ria.ru/20221028/babaeva-1827643794.html
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил соболезнования родным и коллегам в связи с трагической гибелью руководителя регионального... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:56
2022-10-28T18:56
2022-10-28T18:56
олег крючков
россия
симферополь
республика крым
журналистика
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил соболезнования родным и коллегам в связи с трагической гибелью руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой."Трагическая гибель. Соболезную родным и коллегам", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев назвал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Бабаева возглавляла региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, россия, симферополь, республика крым, журналистика, миа "россия сегодня"
Олег Крючков, Россия, Симферополь, Республика Крым, журналистика, МИА "Россия сегодня"
В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"
Советник главы Крыма Крючков выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой