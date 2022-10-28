https://ria.ru/20221028/babaeva-1827643794.html

В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"

В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022

В Крыму выразили соболезнования из-за гибели журналиста "России сегодня"

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил соболезнования родным и коллегам в связи с трагической гибелью руководителя регионального... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:56

2022-10-28T18:56

2022-10-28T18:56

олег крючков

россия

симферополь

республика крым

журналистика

миа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил соболезнования родным и коллегам в связи с трагической гибелью руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой."Трагическая гибель. Соболезную родным и коллегам", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев назвал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Бабаева возглавляла региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.

россия

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

олег крючков, россия, симферополь, республика крым, журналистика, миа "россия сегодня"