https://ria.ru/20221028/babaeva-1827609452.html
Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму - РИА Новости, 28.10.2022
Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:47
2022-10-28T17:47
2022-10-28T20:31
россия
симферополь
происшествия
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, симферополь, происшествия, миа "россия сегодня"
Россия, Симферополь, Происшествия, МИА "Россия сегодня"
17:47 28.10.2022 (обновлено: 20:31 28.10.2022)
Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.
"Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" — приводит пресс-служба слова гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева.
Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.