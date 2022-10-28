Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/ataka-1827502125.html
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового - РИА Новости, 28.10.2022
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового
На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:46
2022-10-28T14:18
специальная военная операция на украине
киев
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827515030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d88fdb0962af667bc42693fe112a5f88.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", - сказали в ведомстве.
киев
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: "Все атаки противника на Купянском направлении отражены"
Брифинг Минобороны России
2022-10-28T13:46
true
PT3M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827515030_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ddbcbc1395355d839b532cedc9814d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
13:46 28.10.2022 (обновлено: 14:18 28.10.2022)
 
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового

На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у пункта Берестовое в Харьковской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала