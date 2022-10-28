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На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового

На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового - РИА Новости, 28.10.2022

На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового

На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:46

2022-10-28T13:46

2022-10-28T14:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", - сказали в ведомстве.

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Конашенков: "Все атаки противника на Купянском направлении отражены" Брифинг Минобороны России 2022-10-28T13:46 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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