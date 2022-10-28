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На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового - РИА Новости, 28.10.2022
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового
На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:46
2022-10-28T13:46
2022-10-28T14:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции России у населенного пункта Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", - сказали в ведомстве.
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Конашенков: "Все атаки противника на Купянском направлении отражены"
Брифинг Минобороны России
2022-10-28T13:46
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
13:46 28.10.2022 (обновлено: 14:18 28.10.2022)
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у Берестового
На Купянском направлении ВС отразили атаку ВСУ у пункта Берестовое в Харьковской области