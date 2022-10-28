https://ria.ru/20221028/armeniya-1827500367.html
Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин
Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2022
Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин
Россия с давних времен уделяла внимание стабильности Армении и всегда поддерживала ее в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:43
2022-10-28T13:43
2022-10-28T14:07
россия
армения
одкб
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия с давних времен уделяла внимание стабильности Армении и всегда поддерживала ее в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Как всем хорошо известно, Россия традиционно, так скажем, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа с давних времен", - сказал Путин выступая на саммите лидеров стран ОДКБ.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, одкб, владимир путин, в мире
Россия, Армения, ОДКБ, Владимир Путин, В мире
13:43 28.10.2022 (обновлено: 14:07 28.10.2022)
Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин
Путин заявил, что Россия всегда уделяла внимание стабильности и безопасности в Армении