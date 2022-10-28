https://ria.ru/20221028/armeniya-1827500367.html

Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин

Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2022

Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин

Россия с давних времен уделяла внимание стабильности Армении и всегда поддерживала ее в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:43

2022-10-28T13:43

2022-10-28T14:07

россия

армения

одкб

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия с давних времен уделяла внимание стабильности Армении и всегда поддерживала ее в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Как всем хорошо известно, Россия традиционно, так скажем, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа с давних времен", - сказал Путин выступая на саммите лидеров стран ОДКБ.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

россия

армения

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, одкб, владимир путин, в мире