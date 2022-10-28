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Омича, напавшего на пенсионерку, арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.10.2022
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Омича, напавшего на пенсионерку, арестовали на два месяца
Омича, напавшего на пенсионерку, арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.10.2022
Омича, напавшего на пенсионерку, арестовали на два месяца
Омича, который напал на 81-летнюю женщину в подъезде и несколько раз ударил ее ножом, арестовали на два месяца, рассказал в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:34
2022-10-28T19:34
происшествия
александр бастрыкин
омск
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Омича, который напал на 81-летнюю женщину в подъезде и несколько раз ударил ее ножом, арестовали на два месяца, рассказал в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Нападение произошло 26 октября около 15.00 (12.00 МСК). Подозреваемый 32-летний омич зашел вслед за 81-летней женщиной в подъезд дома на улице Челюскинцев в Омске. Там он напал на пенсионерку и нанес ей множество ножевых ранений. После этого он похитил у нее сумку с деньгами и скрылся. Женщина в настоящее время находится на стационарном лечении. Ее состояние стабильное, ее жизни ничего не угрожает. После этого подозреваемый около 20.40 (17.40 МСК) на улице Съездовской в Омске напал на 20-летнюю девушку. Он угрожал ей ножом и похитил пакет с вещами. Мужчину задержали сегодня у него дома."Куйбышевским районным судом города Омска удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - на время следствия", - заявили в пресс-службе.Следователи выяснили, что он похитил у пенсионерки 600 рублей, чтобы купить пива и сигарет. В пресс-службе корреспонденту РИА Новости рассказали, что мужчина ранее не судим. У него нет жены и детей. Он состоит на учете в Клинической психиатрической больнице имени Солодникова. Мужчина утверждает, что слышит голоса, а его действиями руководил бог. По словам мужчины, напасть на пенсионерку и около 15 раз ударить ее ножом его заставил голос в голове."Свои действия подозреваемый объяснил тем, что ему голоса сказали идти убивать грешников. Он считает, что пенсионерка - это грешница. И он должен был ее убить, а девушка нет, и ее он пожалел", - рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе ведомства.На мужчину возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Проводятся допросы и иные следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления. Ход расследования находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20210922/grabitel-1751248366.html
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происшествия, александр бастрыкин, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
19:34 28.10.2022
 
Омича, напавшего на пенсионерку, арестовали на два месяца

Жителя Омска, ударившего ножом пенсионерку, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Омича, который напал на 81-летнюю женщину в подъезде и несколько раз ударил ее ножом, арестовали на два месяца, рассказал в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Нападение произошло 26 октября около 15.00 (12.00 МСК). Подозреваемый 32-летний омич зашел вслед за 81-летней женщиной в подъезд дома на улице Челюскинцев в Омске. Там он напал на пенсионерку и нанес ей множество ножевых ранений. После этого он похитил у нее сумку с деньгами и скрылся. Женщина в настоящее время находится на стационарном лечении. Ее состояние стабильное, ее жизни ничего не угрожает. После этого подозреваемый около 20.40 (17.40 МСК) на улице Съездовской в Омске напал на 20-летнюю девушку. Он угрожал ей ножом и похитил пакет с вещами. Мужчину задержали сегодня у него дома.
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"Куйбышевским районным судом города Омска удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - на время следствия", - заявили в пресс-службе.
Следователи выяснили, что он похитил у пенсионерки 600 рублей, чтобы купить пива и сигарет. В пресс-службе корреспонденту РИА Новости рассказали, что мужчина ранее не судим. У него нет жены и детей. Он состоит на учете в Клинической психиатрической больнице имени Солодникова. Мужчина утверждает, что слышит голоса, а его действиями руководил бог. По словам мужчины, напасть на пенсионерку и около 15 раз ударить ее ножом его заставил голос в голове.
"Свои действия подозреваемый объяснил тем, что ему голоса сказали идти убивать грешников. Он считает, что пенсионерка - это грешница. И он должен был ее убить, а девушка нет, и ее он пожалел", - рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Проводятся допросы и иные следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления. Ход расследования находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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