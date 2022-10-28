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В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство - РИА Новости, 28.10.2022
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В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство
В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство - РИА Новости, 28.10.2022
В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал двух граждан Украины Сергея Бондаря и Сергея Филимонова за нападение на здание посольства России в 2016 году и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:46
2022-10-28T15:46
россия
москва
украина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал двух граждан Украины Сергея Бондаря и Сергея Филимонова за нападение на здание посольства России в 2016 году и офис Россотрудничества в Киеве в 2018-м, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Бондаря, обвиняемого по части 2 статьи 360 и статьи 329 УК РФ. Названая мера пресечения избрана заочно в связи с объявлением Бондаря в международный розыск. В случае его задержания", - сказали в суде.Аналогичное постановление вынесено в отношении второго фигуранта дела Сергея Филимонова, он такое заочно пересчитан и обновлен в розыск.Речь идёт о двух эпизодах надругательства на российском флагом и нападения на здания посольства России в Киеве в 2016 году, а также на офис Россотрудничества в 2018 году.Позднее офис Россотрудничества был закрыт. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2021 года утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских юридических лиц, в том числе Россотрудничества.
https://ria.ru/20221028/ukraina-1827551460.html
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россия, москва, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Москва, Украина, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
15:46 28.10.2022
 
В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство

Двух украинцев заочно арестовали в России за нападение на посольство в Киеве в 2016 году

© AP Photo / Efrem LukatskyПолиция возле здания посольства России в Киеве, Украина. 8 марта 2016
Полиция возле здания посольства России в Киеве, Украина. 8 марта 2016 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Полиция возле здания посольства России в Киеве, Украина. 8 марта 2016. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал двух граждан Украины Сергея Бондаря и Сергея Филимонова за нападение на здание посольства России в 2016 году и офис Россотрудничества в Киеве в 2018-м, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Бондаря, обвиняемого по части 2 статьи 360 и статьи 329 УК РФ. Названая мера пресечения избрана заочно в связи с объявлением Бондаря в международный розыск. В случае его задержания", - сказали в суде.
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Аналогичное постановление вынесено в отношении второго фигуранта дела Сергея Филимонова, он такое заочно пересчитан и обновлен в розыск.
Речь идёт о двух эпизодах надругательства на российском флагом и нападения на здания посольства России в Киеве в 2016 году, а также на офис Россотрудничества в 2018 году.
Позднее офис Россотрудничества был закрыт. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2021 года утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских юридических лиц, в том числе Россотрудничества.
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РоссияМоскваУкраинаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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