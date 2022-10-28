https://ria.ru/20221028/arest-1827554508.html

В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство

В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство - РИА Новости, 28.10.2022

В России заочно арестовали двух украинцев за нападение на посольство

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал двух граждан Украины Сергея Бондаря и Сергея Филимонова за нападение на здание посольства России в 2016 году и... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:46

2022-10-28T15:46

2022-10-28T15:46

россия

москва

украина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал двух граждан Украины Сергея Бондаря и Сергея Филимонова за нападение на здание посольства России в 2016 году и офис Россотрудничества в Киеве в 2018-м, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Бондаря, обвиняемого по части 2 статьи 360 и статьи 329 УК РФ. Названая мера пресечения избрана заочно в связи с объявлением Бондаря в международный розыск. В случае его задержания", - сказали в суде.Аналогичное постановление вынесено в отношении второго фигуранта дела Сергея Филимонова, он такое заочно пересчитан и обновлен в розыск.Речь идёт о двух эпизодах надругательства на российском флагом и нападения на здания посольства России в Киеве в 2016 году, а также на офис Россотрудничества в 2018 году.Позднее офис Россотрудничества был закрыт. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2021 года утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских юридических лиц, в том числе Россотрудничества.

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827551460.html

https://ria.ru/20221028/ukraina-1827465931.html

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россия, москва, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)