https://ria.ru/20221028/arest-1827486747.html

Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест

Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест - РИА Новости, 28.10.2022

Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест

Защита бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) обжаловала его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:27

2022-10-28T13:27

2022-10-28T13:35

происшествия

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россия

ростех

сергей чемезов

ксения собчак

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) обжаловала его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, рассказал РИА Новости адвокат Гаджи Алиев."Мы обжаловали постановление (об аресте – ред.)", - сказал собеседник агентства.Жалоба другого фигуранта Кирилла Суханова в суд пока не поступало, уточнили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.В среду Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора принадлежащей блогеру Ксении Собчак компании "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Фигурантов обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827172313.html

https://ria.ru/20221027/bogomolov-1827206624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, россия, ростех, сергей чемезов, ксения собчак