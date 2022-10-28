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Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест - РИА Новости, 28.10.2022
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Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест
Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест - РИА Новости, 28.10.2022
Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест
Защита бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) обжаловала его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:27
2022-10-28T13:35
происшествия
москва
россия
ростех
сергей чемезов
ксения собчак
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) обжаловала его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, рассказал РИА Новости адвокат Гаджи Алиев."Мы обжаловали постановление (об аресте – ред.)", - сказал собеседник агентства.Жалоба другого фигуранта Кирилла Суханова в суд пока не поступало, уточнили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.В среду Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора принадлежащей блогеру Ксении Собчак компании "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Фигурантов обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было.
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827172313.html
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происшествия, москва, россия, ростех, сергей чемезов, ксения собчак
Происшествия, Москва, Россия, Ростех, Сергей Чемезов, Ксения Собчак
13:27 28.10.2022 (обновлено: 13:35 28.10.2022)
 
Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест

Защита экс-главреда Tatler Романовского обжаловала арест по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАриан Романовский
Ариан Романовский - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ариан Романовский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) обжаловала его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, рассказал РИА Новости адвокат Гаджи Алиев.
"Мы обжаловали постановление (об аресте – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:28Шоубиз
Источник не исключил проверки Собчак из-за израильского паспорта
Жалоба другого фигуранта Кирилла Суханова в суд пока не поступало, уточнили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
В среду Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора принадлежащей блогеру Ксении Собчак компании "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Фигурантов обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Романовский заявил в суде, что "всю жизнь занимается журналистикой и посчитал возможным разместить пост о дне рождения, но в этом ничего такого нет, люди часто ходят на дни рождения". Он не уточнил, о чьем дне рождения идет речь, но добавил, что никаких финансовых отношений у него не было.
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического Театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ПроисшествияМоскваРоссияРостехСергей ЧемезовКсения Собчак
 
 
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