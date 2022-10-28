https://ria.ru/20221028/arest-1827475103.html

Суд арестовал подростка, угрожавшего директору школы в Волжском

Суд арестовал подростка, угрожавшего директору школы в Волжском - РИА Новости, 28.10.2022

Суд арестовал подростка, угрожавшего директору школы в Волжском

Суд в Волжском арестовал 16-летнего подростка, который ворвался в свою бывшую школу и угрожал ножом директору, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:11

2022-10-28T13:11

2022-10-28T13:11

происшествия

волжский

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ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Суд в Волжском арестовал 16-летнего подростка, который ворвался в свою бывшую школу и угрожал ножом директору, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.Ранее мэрия Волжского рассказала, что во вторник днем бывший ученик ворвался в школу №6, выломав входную дверь, но был остановлен вахтером, который вызвал директора и нажал тревожную кнопку. Подросток стал угрожать директору ножом, приехала полиция и задержала его. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. По информации прокуратуры региона, юноша был нетрезв, требовал от директора восстановить его в школе, из которой он был переведен в другое учебное заведение."Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области от 27 октября 2022 года несовершеннолетнему Б. изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком до 16 ноября 2022 года", - сообщила пресс-служба.По ее данным, подросток пришел с ножом в школу и угрожал директрисе, уже находясь под подпиской о невыезде за кражу из магазина и поджог автомобиля.

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волжский

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происшествия, волжский, волгоградская область