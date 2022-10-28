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Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса - РИА Новости, 28.10.2022
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Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса
Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса - РИА Новости, 28.10.2022
Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса
Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:17
2022-10-28T14:50
москва
россия
италия
происшествия
александр усс
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.Согласно базе МВД России, Артем Усс объявлен в розыск."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде, уточнив, что он объявлен в международный розыск.По данным суда, ему вменяется отмывание денег (статья 174 УК).Теперь Россия сможет просить о его экстрадиции.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону американская сторона обязана для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.
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москва, россия, италия, происшествия, александр усс, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Россия, Италия, Происшествия, Александр Усс, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:17 28.10.2022 (обновлено: 14:50 28.10.2022)
 
Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса

Мещанский суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса Артема

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно базе МВД России, Артем Усс объявлен в розыск.
Информация о розыске Артема Усса, опубликованная МВД РФ
Информация о розыске Артема Усса, опубликованная МВД РФ
Информация о розыске Артема Усса, опубликованная МВД РФ
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде, уточнив, что он объявлен в международный розыск.
По данным суда, ему вменяется отмывание денег (статья 174 УК).
Теперь Россия сможет просить о его экстрадиции.
Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону американская сторона обязана для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:55
Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США
 
МоскваРоссияИталияПроисшествияАлександр УссКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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