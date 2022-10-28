https://ria.ru/20221028/arest-1827453378.html

Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса

Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса - РИА Новости, 28.10.2022

Суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса

Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:17

2022-10-28T12:17

2022-10-28T14:50

москва

россия

италия

происшествия

александр усс

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса по статье об отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.Согласно базе МВД России, Артем Усс объявлен в розыск."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде, уточнив, что он объявлен в международный розыск.По данным суда, ему вменяется отмывание денег (статья 174 УК).Теперь Россия сможет просить о его экстрадиции.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону американская сторона обязана для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

https://ria.ru/20221021/arest-1825664195.html

москва

россия

италия

красноярский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, италия, происшествия, александр усс, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)