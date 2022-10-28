Международный день анимации
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДети в цехе песочной анимации на "Фабрике мультфильмов" в рамках Большого фестиваля мультфильмов в Культурном центре ЗИЛ в Москве
28 октября отмечается Международный день анимации (International Animation Day), учрежденный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино (International AnimationFilm Association, ASIFA).
В этот день, 28 октября 1892 года, французский изобретатель, художник Эмиль Рейно (Emile Reynaud), считающийся отцом анимационного кино, пригласил зрителей посмотреть в музее Гревен в Париже "Оптический театр". На созданном им праксиноскопе он показал свои "одушевленные рисунки". Рейно первым стал использовать постоянную декорацию, рисуя ее отдельно от персонажей и передавая на экран с помощью отдельного фонаря. Также он первым синхронизировал изображение и звук.
В первую программу изобретателя входили фильмы "Кружка пива" (Un Bon Bock, 1891), "Бедный Пьеро" (Pauvre Pierrot, 1891) и "Клоун с собачками" (Clown Et Ses Chiens, 1892).
Анимация (от французского animation – одушевление) или мультипликация (от латинского multiplicatio – умножение) – вид кино, в котором фильм создается путем последовательной покадровой съемки изображенных фаз движения плоских (графических, живописных) или объемных объектов. Иллюзия их движения возникает при проекции на экран.
Анимация включает в себя широкий спектр подходов и приемов. Она создается путем рисования, живописи, при помощи глины, песка, бумаги, компьютера и др.
В последние годы Международный день анимации по всему миру отмечается более чем в 50 странах мира на всех континентах. В этот день проходят различные показы, семинары, конференции и выставки, посвященные анимации.
Ежегодно ASIFA приглашает известного аниматора создать плакат к Международному дню анимации. В 2022 году такой плакат разработала Михаэла Павлатова, аниматор и кинорежиссер из Чехии. Она создала яркий, красочный и игривый постер, изобразив людей и животных. По замыслу автора, это отображает разнообразие персонажей.
В России Международный день анимации отмечается с 2007 года. Премьера празднования состоялась в Санкт-Петербурге и была посвящена памяти режиссера-аниматора Александра Татарского – автора популярных мультфильмов "Пластилиновая ворона", "Следствие ведут Колобки", "Падал прошлогодний снег" и основателя анимационной студии "Пилот".
Традиционно к Международному дню анимации в России приурочен Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), который проводится с 2007 года. Это ежегодный крупнейший анимационный смотр страны, проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
В программу мероприятия входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссерами, мастер-классы по различным техникам анимации.
В разные годы фестиваль проводился в Москве, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке. В 2020 году он впервые прошел в формате онлайн.
В 2021 году юбилейный ХV Большой фестиваль мультфильмов прошел в двух форматах. В ноябре состоялись онлайн-показы, а привычная офлайн-версия прошла с 1 по 15 декабря на более, чем 30 площадках Москвы. Часть показов состоялась на онлайн-платформе multfest.online, где зрители из любой точки России смогли увидеть около 350 мультфильмов со всего света. За 12 дней в YouTube-канале БФМ прошло 20 встреч, в них приняло участие более 100 режиссеров из разных стран. Посетителями БФМ-2021 стали более 30 тысяч человек, в онлайн-формате состоялось более 250 тысяч просмотров мультфильмов.
В 2022 году ХVI Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 7 ноября. В этом году БФМ представит все многообразие мировой анимации в кинотеатрах столицы и на платформе multfest.online. За 12 дней фестиваля зрители смогут увидеть больше 300 картин из конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, тематические подборки авторской анимации, большую программу для детей и родителей. Кинопоказы пройдут в сети кинотеатров КАРО и Москино, кинотеатре "Иллюзион", Третьяковской галерее, в Филармонии-2 и на других площадках города.
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