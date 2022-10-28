https://ria.ru/20221028/anapa-1827096773.html

В Анапе нашли способ защитить от туристов кипарисовую рощу на озере Сукко

В Анапе нашли способ защитить от туристов кипарисовую рощу на озере Сукко - РИА Новости, 28.10.2022

В Анапе нашли способ защитить от туристов кипарисовую рощу на озере Сукко

В Анапе ограничили доступ к знаменитой кипарисовой роще, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:34

2022-10-28T02:34

2022-10-28T02:44

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КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. В Анапе ограничили доступ к знаменитой кипарисовой роще, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края."Такое решение принято ведомством в целях защиты природного памятника регионального значения "Кипарис болотный". Вдоль его границ установлено ограждение на расстоянии десяти метров от крайних деревьев, чтобы сохранить обнаженные корни", — говорится в сообщении.Уточнятся, что каждый год в это время года вода в озере Сукко высыхает, и они оказываются на поверхности почвы. Туристы ходят по корням, наступая на "легкие" деревьев."Ходить по корням болотных кипарисов категорически запрещено, так как на них расположены пневматофоры — хрупкие дыхательные органы растений", — добавляют в сообщении.Болотный кипарис завезен в Краснодарский край из Северной Америки в 1934 году, а в 1983-м был отнесен к ботаническим памятникам природы. Этот комплекс создан для сохранения деревьев и среды их обитания. Кипарис произрастает в искусственном пруду — "Кипарисовое озеро". Наполнение водоема происходит в основном за счет атмосферных осадков. В настоящее время роща насчитывает 32 дерева, уточнили РИА Новости в Минприроды Кубани.

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

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Мария Селиванова

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