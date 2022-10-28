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Набиуллина рассказала о работе по замороженным российским активам

Набиуллина рассказала о работе по замороженным российским активам - РИА Новости, 28.10.2022

Набиуллина рассказала о работе по замороженным российским активам

Работа по замороженным активам РФ сложная, но она ведется, тем не менее в настоящий момент дополнительные комментарии давать по этой теме преждевременно,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:34

2022-10-28T15:34

2022-10-28T15:39

экономика

эльвира набиуллина

россия

украина

центральный банк рф (цб рф)

цены на нефть

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Работа по замороженным активам РФ сложная, но она ведется, тем не менее в настоящий момент дополнительные комментарии давать по этой теме преждевременно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Что касается работы по замороженным активам, я уже не раз говорила, что это достаточно сложная работа, подготовительная работа, она ведется. Какие-то дополнительные комментарии, наверное, сейчас давать преждевременно", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.

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экономика, эльвира набиуллина, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть