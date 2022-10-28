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Набиуллина рассказала о работе по замороженным российским активам
Набиуллина рассказала о работе по замороженным российским активам - РИА Новости, 28.10.2022
Набиуллина рассказала о работе по замороженным российским активам
Работа по замороженным активам РФ сложная, но она ведется, тем не менее в настоящий момент дополнительные комментарии давать по этой теме преждевременно,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:34
2022-10-28T15:34
2022-10-28T15:39
экономика
эльвира набиуллина
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центральный банк рф (цб рф)
цены на нефть
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Работа по замороженным активам РФ сложная, но она ведется, тем не менее в настоящий момент дополнительные комментарии давать по этой теме преждевременно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Что касается работы по замороженным активам, я уже не раз говорила, что это достаточно сложная работа, подготовительная работа, она ведется. Какие-то дополнительные комментарии, наверное, сейчас давать преждевременно", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823739290.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Украина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цены на нефть
15:34 28.10.2022 (обновлено: 15:39 28.10.2022)
Набиуллина рассказала о работе по замороженным российским активам
Набиуллина: работа по замороженным российским активам сложная, но она ведется