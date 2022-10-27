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Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221027/zuleykha-1827185975.html
Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы
Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы - РИА Новости, 27.10.2022
Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы
На питчинге региональных кинопроектов "Время кино" появилась новая спецпремия — "Мама-мелодрама". Она была учреждена компанией "РУССКОЕ", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:42
2022-10-27T14:42
культура
новости культуры
ирина смирнова
гузель яхина
казань
россия
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На питчинге региональных кинопроектов "Время кино" появилась новая спецпремия — "Мама-мелодрама". Она была учреждена компанией "РУССКОЕ", сообщает пресс-служба организации.Ее лауреат получит 150 000 рублей и сможет продолжить работу над проектом в составе авторской группы "РУССКОГО"."На наш взгляд, мелодрама – это самый сложный жанр, но одновременно и самый любимый зрителями. Именно поэтому мы решили учредить на питчинге "Время кино" отдельную номинацию, чтобы поддержать авторов мелодрам, ведь чтобы сделать хорошую историю, нужна смелость", — говорит Ирина Смирнова, генеральный продюсер, соосновательница кинокомпании "РУССКОЕ".Среди недавних сериалов кинокомпании драма по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Съемки проходили в Казани и окрестностях."Оценивать региональные проекты в категориях "Старт", "В процессе" и "Пилот" будут продюсеры телевизионных и онлайн-сериалов, дистрибьюторы кино, представители цифровых платформ. Мы ждем интересное жанровое кино со всей России", — уточняет Альбина Нафигова, руководитель АНО по поддержке кинопроектов и организации фестивалей "Время кино".Заявки на питчинг можно прислать до 10 ноября 2022 года. Общий призовой фонд — один миллион рублей.Конкурс пройдет в Казани в декабре 2022 года в ходе III Межрегиональной кинопремии "Алтын тәлинкә" (Золотая тарелка).
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новости культуры, ирина смирнова, гузель яхина, казань, россия, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Новости культуры, Ирина Смирнова, Гузель Яхина, Казань, Россия, Президентский фонд культурных инициатив
14:42 27.10.2022
 
Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы

Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы авторов из регионов

© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"
Съемки сериала Зулейха открывает глаза - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На питчинге региональных кинопроектов "Время кино" появилась новая спецпремия — "Мама-мелодрама". Она была учреждена компанией "РУССКОЕ", сообщает пресс-служба организации.
Ее лауреат получит 150 000 рублей и сможет продолжить работу над проектом в составе авторской группы "РУССКОГО".

"На наш взгляд, мелодрама – это самый сложный жанр, но одновременно и самый любимый зрителями. Именно поэтому мы решили учредить на питчинге "Время кино" отдельную номинацию, чтобы поддержать авторов мелодрам, ведь чтобы сделать хорошую историю, нужна смелость", — говорит Ирина Смирнова, генеральный продюсер, соосновательница кинокомпании "РУССКОЕ".

Среди недавних сериалов кинокомпании драма по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Съемки проходили в Казани и окрестностях.

"Оценивать региональные проекты в категориях "Старт", "В процессе" и "Пилот" будут продюсеры телевизионных и онлайн-сериалов, дистрибьюторы кино, представители цифровых платформ. Мы ждем интересное жанровое кино со всей России", — уточняет Альбина Нафигова, руководитель АНО по поддержке кинопроектов и организации фестивалей "Время кино".
Заявки на питчинг можно прислать до 10 ноября 2022 года. Общий призовой фонд — один миллион рублей.
Конкурс пройдет в Казани в декабре 2022 года в ходе III Межрегиональной кинопремии "Алтын тәлинкә" (Золотая тарелка).
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КультураНовости культурыИрина СмирноваГузель ЯхинаКазаньРоссияПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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