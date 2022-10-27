https://ria.ru/20221027/zuleykha-1827185975.html

Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы

Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы - РИА Новости, 27.10.2022

Создатели сериала "Зулейха открывает глаза" выберут лучшие мелодрамы

На питчинге региональных кинопроектов "Время кино" появилась новая спецпремия — "Мама-мелодрама". Она была учреждена компанией "РУССКОЕ", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:42

2022-10-27T14:42

2022-10-27T14:42

культура

новости культуры

ирина смирнова

гузель яхина

казань

россия

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На питчинге региональных кинопроектов "Время кино" появилась новая спецпремия — "Мама-мелодрама". Она была учреждена компанией "РУССКОЕ", сообщает пресс-служба организации.Ее лауреат получит 150 000 рублей и сможет продолжить работу над проектом в составе авторской группы "РУССКОГО"."На наш взгляд, мелодрама – это самый сложный жанр, но одновременно и самый любимый зрителями. Именно поэтому мы решили учредить на питчинге "Время кино" отдельную номинацию, чтобы поддержать авторов мелодрам, ведь чтобы сделать хорошую историю, нужна смелость", — говорит Ирина Смирнова, генеральный продюсер, соосновательница кинокомпании "РУССКОЕ".Среди недавних сериалов кинокомпании драма по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Съемки проходили в Казани и окрестностях."Оценивать региональные проекты в категориях "Старт", "В процессе" и "Пилот" будут продюсеры телевизионных и онлайн-сериалов, дистрибьюторы кино, представители цифровых платформ. Мы ждем интересное жанровое кино со всей России", — уточняет Альбина Нафигова, руководитель АНО по поддержке кинопроектов и организации фестивалей "Время кино".Заявки на питчинг можно прислать до 10 ноября 2022 года. Общий призовой фонд — один миллион рублей.Конкурс пройдет в Казани в декабре 2022 года в ходе III Межрегиональной кинопремии "Алтын тәлинкә" (Золотая тарелка).

https://ria.ru/20221025/kontent-1826652491.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ирина смирнова, гузель яхина, казань, россия, президентский фонд культурных инициатив