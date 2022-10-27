https://ria.ru/20221027/zerno-1827243513.html

Красноярские аграрии собрали рекордный урожай зерна за последние 29 лет

Красноярские аграрии собрали рекордный урожай зерна за последние 29 лет - РИА Новости, 27.10.2022

Красноярские аграрии собрали рекордный урожай зерна за последние 29 лет

Хлеборобы Красноярского края собрали более 3 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем для региона за последние 29 лет, сообщает региональное... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:33

2022-10-27T16:33

2022-10-27T16:33

красноярский край

экономика

саянск

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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Хлеборобы Красноярского края собрали более 3 миллионов тонн зерна, что является рекордным показателем для региона за последние 29 лет, сообщает региональное министерство сельского хозяйства и торговли."Урожай зерновых и зернобобовых в крае убран на 872 тысячах гектаров (91% от плана). Намолочено более 3 млн тонн при средней урожайности 34,5 центнера с гектара. Это максимальный за последние 29 лет валовой сбор зерна в крае. По урожайности же хлеборобы побили собственный рекорд 2020 года. Тогда с гектара получили 32,2 центнера зерна. Кроме того, в очередной раз стали лучшими по урожайности зерновых и зернобобовых в Сибири", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в семи территориях сбор завершен, в остальных подходит к концу. Финишируют хозяйства Тасеевского, Балахтинского, Березовского, Манского, Ачинского, Шарыповского, Новоселовского, Минусинского, Идринского и Пировского районов. По-прежнему наиболее сложная ситуация на востоке края, особенно в Дзержинском, Иланском, Саянском и Абанском районах. В этих территориях убрано от 73% до 79% площадей под зерновыми и зернобобовыми.Также в крае идет уборка рапса."С 203,5 тысяч га (88,5% от плана) собрано 464 тысяч тонн маслосемян. Средняя урожайность культуры – 22,8 ц/га. Результат по сбору и урожайности рапса в крае в этом сезоне выше, чем годом ранее. По объему производства маслосемян регион четвертый год подряд занимает в России первое место", - сообщает пресс-служба.Картофель в сельхозорганизациях убран на 5,4 тысячи гектаров (88% от плана). Одновременно с уборочной сельчане готовятся к посевной 2023 года.

https://ria.ru/20221024/krasnoyarske-1826292733.html

https://ria.ru/20221014/krasnoyarsk-1824108966.html

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саянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, экономика, саянск