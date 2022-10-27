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У средних Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
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У средних Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
У средних Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 27.10.2022
У средних Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:57
2022-10-27T13:57
туризм
происшествия
елена семенова
тихий океан
курильские острова
российская академия наук
туризм
новости - туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,7 зарегистрированы 27 октября в 21.10 (13.10 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 58 километрах юго-восточнее острова Симушир, входящего в состав средней группы Большой гряды Курильских островов. Очаг землетрясения находился на глубине 41 километр", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По ее информации, данные об ощутимости землетрясения специалистам не поступали.
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происшествия, елена семенова, тихий океан, курильские острова, российская академия наук, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Елена Семенова, Тихий океан, Курильские острова, Российская академия наук, Туризм, Новости - Туризм
13:57 27.10.2022
 
У средних Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

У средних Курил 27 октября зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7

© РИА Новости / Надежда Ликсакова / Перейти в медиабанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Надежда Ликсакова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,7 зарегистрированы 27 октября в 21.10 (13.10 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 58 километрах юго-восточнее острова Симушир, входящего в состав средней группы Большой гряды Курильских островов. Очаг землетрясения находился на глубине 41 километр", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее информации, данные об ощутимости землетрясения специалистам не поступали.
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