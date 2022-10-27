https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827161062.html

Зеленский поставил США на грань существования, пишут СМИ

Зеленский поставил США на грань существования, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

Зеленский поставил США на грань существования, пишут СМИ

Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", — говорится в публикации. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:53

2022-10-27T12:53

2022-10-27T14:45

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владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США пора начать игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они рискуют своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ, пишет подполковник армии США Дэниэл Дэвис для издания 19fortyfive. "Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", — говорится в публикации. По словам автора, в конфликте между Москвой и Киевом нет ничего, что угрожало бы американской национальной безопасности. При этом нынешнее противостояние имеет серьезные последствия для национальной безопасности США, поскольку риск применения ядерного оружия растет одновременно с эскалацией конфликта с применением обычных вооружений, добавляет Дэвис.По любым меркам риск ядерной конфронтации — будь то фатальный просчет, ошибка или случайность — выше, чем когда-либо с со времен кубинского ракетного кризиса, указывает автор.Таким образом, должно быть совершенно ясно, что США не должны участвовать в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона, отмечается в материале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221027/putin-1827100078.html

https://ria.ru/20221027/ssha-1827091773.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша