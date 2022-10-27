https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827161062.html
Зеленский поставил США на грань существования, пишут СМИ
Зеленский поставил США на грань существования, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Зеленский поставил США на грань существования, пишут СМИ
Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", — говорится в публикации. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:53
2022-10-27T12:53
2022-10-27T14:45
в мире
владимир зеленский
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США пора начать игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они рискуют своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ, пишет подполковник армии США Дэниэл Дэвис для издания 19fortyfive. "Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", — говорится в публикации. По словам автора, в конфликте между Москвой и Киевом нет ничего, что угрожало бы американской национальной безопасности. При этом нынешнее противостояние имеет серьезные последствия для национальной безопасности США, поскольку риск применения ядерного оружия растет одновременно с эскалацией конфликта с применением обычных вооружений, добавляет Дэвис.По любым меркам риск ядерной конфронтации — будь то фатальный просчет, ошибка или случайность — выше, чем когда-либо с со времен кубинского ракетного кризиса, указывает автор.Таким образом, должно быть совершенно ясно, что США не должны участвовать в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона, отмечается в материале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/putin-1827100078.html
https://ria.ru/20221027/ssha-1827091773.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a20fd60afcd3edc0513b230906f01eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США
12:53 27.10.2022 (обновлено: 14:45 27.10.2022)
Зеленский поставил США на грань существования, пишут СМИ
Подполковник Дэвис: США рискуют своим существованием из-за интересов Зеленского
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
США пора начать игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они рискуют своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ, пишет
подполковник армии США Дэниэл Дэвис для издания 19fortyfive. "
Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", — говорится в публикации.
По словам автора, в конфликте между Москвой и Киевом нет ничего, что угрожало бы американской национальной безопасности.
При этом нынешнее противостояние имеет серьезные последствия для национальной безопасности США, поскольку риск применения ядерного оружия растет одновременно с эскалацией конфликта с применением обычных вооружений, добавляет Дэвис.
По любым меркам риск ядерной конфронтации — будь то фатальный просчет, ошибка или случайность — выше, чем когда-либо с со времен кубинского ракетного кризиса, указывает автор.
Таким образом, должно быть совершенно ясно, что США не должны участвовать в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона, отмечается в материале.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины
. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.