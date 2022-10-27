https://ria.ru/20221027/zarplaty-1827358995.html

Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат

Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат

Президент РФ Владимир Путин считает, что россияне должны бороться за повышение зарплат, и выразил надежду, что поставленные правительству задачи в этой сфере... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:42

2022-10-27T20:42

2022-10-27T21:39

общество

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что россияне должны бороться за повышение зарплат, и выразил надежду, что поставленные правительству задачи в этой сфере будут реализованы."Должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают. Делают несмотря ни на что, несмотря ни на какие спецоперации. Идет сложный диалог в трехсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть все-таки стали пониже, и имея ввиду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать в соответствии с имеющимися планами у российского правительства", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент утвердительно ответил на вопрос о том, должны ли граждане РФ бороться за повышение своих зарплат и выразил надежду, что все планы, все задачи, которые в этом смысле и в этом ключе поставлены, будут решены.

https://ria.ru/20221027/prostranstvo-1827364755.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Номинальные доходы граждан растут, а реальные – стали пониже" Путин: "Номинальные доходы граждан растут, а реальные – стали пониже" 2022-10-27T20:42 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"