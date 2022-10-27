https://ria.ru/20221027/zarplaty-1827358995.html
Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат
Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат
Президент РФ Владимир Путин считает, что россияне должны бороться за повышение зарплат, и выразил надежду, что поставленные правительству задачи в этой сфере... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:42
2022-10-27T20:42
2022-10-27T21:39
общество
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что россияне должны бороться за повышение зарплат, и выразил надежду, что поставленные правительству задачи в этой сфере будут реализованы."Должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают. Делают несмотря ни на что, несмотря ни на какие спецоперации. Идет сложный диалог в трехсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть все-таки стали пониже, и имея ввиду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать в соответствии с имеющимися планами у российского правительства", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент утвердительно ответил на вопрос о том, должны ли граждане РФ бороться за повышение своих зарплат и выразил надежду, что все планы, все задачи, которые в этом смысле и в этом ключе поставлены, будут решены.
https://ria.ru/20221027/prostranstvo-1827364755.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Номинальные доходы граждан растут, а реальные – стали пониже"
Путин: "Номинальные доходы граждан растут, а реальные – стали пониже"
2022-10-27T20:42
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Общество, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:42 27.10.2022 (обновлено: 21:39 27.10.2022)
Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат
Путин надеется, что правительство выполнит задачи, связанные с ростом зарплат