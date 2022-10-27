https://ria.ru/20221027/zapad-1827280574.html

Путин назвал единственный шанс для Запада восстановить многосубъектность

Путин назвал единственный шанс для Запада восстановить многосубъектность - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал единственный шанс для Запада восстановить многосубъектность

Диалог России с традиционным Западом станет вкладом в строительство многополярного мира, это единственный шанс для Европы восстановить свою правосубъектность,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:44

2022-10-27T17:44

2022-10-27T18:10

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Диалог России с традиционным Западом станет вкладом в строительство многополярного мира, это единственный шанс для Европы восстановить свою правосубъектность, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что многополярность – это "единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность".Он добавил, что попытки Запада "загнать всех под один шаблон объективно обречены"."Ничего из этого не выйдет", - заявил Путин.

https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, европа, в мире, политика