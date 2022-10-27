https://ria.ru/20221027/zapad-1827280574.html
Путин назвал единственный шанс для Запада восстановить многосубъектность
Путин назвал единственный шанс для Запада восстановить многосубъектность - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал единственный шанс для Запада восстановить многосубъектность
Диалог России с традиционным Западом станет вкладом в строительство многополярного мира, это единственный шанс для Европы восстановить свою правосубъектность,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:44
2022-10-27T17:44
2022-10-27T18:10
россия
владимир путин
европа
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Диалог России с традиционным Западом станет вкладом в строительство многополярного мира, это единственный шанс для Европы восстановить свою правосубъектность, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что многополярность – это "единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность".Он добавил, что попытки Запада "загнать всех под один шаблон объективно обречены"."Ничего из этого не выйдет", - заявил Путин.
https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, европа, в мире, политика
Россия, Владимир Путин, Европа, В мире, Политика
17:44 27.10.2022 (обновлено: 18:10 27.10.2022)
Путин назвал единственный шанс для Запада восстановить многосубъектность
Путин заявил, что диалог России с традиционным Западом станет вкладом в многополярный мир
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Диалог России с традиционным Западом станет вкладом в строительство многополярного мира, это единственный шанс для Европы восстановить свою правосубъектность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что многополярность – это "единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность".
"Сегодня это правосубъектность Европы, как бы сказать помягче, чтобы никого не обидеть, сильно ограничена", - заметил российский лидер.
Он добавил, что попытки Запада "загнать всех под один шаблон объективно обречены".
"Ничего из этого не выйдет", - заявил Путин.