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"Сбрендили?": Путин прокомментировал обвинения в обстрелах ЗАЭС Россией

"Сбрендили?": Путин прокомментировал обвинения в обстрелах ЗАЭС Россией - РИА Новости, 27.10.2022

"Сбрендили?": Путин прокомментировал обвинения в обстрелах ЗАЭС Россией

Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:46

2022-10-27T18:46

2022-10-27T19:07

специальная военная операция на украине

владимир путин

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент России Владимир Путин."Руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием. Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной станции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Ну они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию, там же войска находятся наши", - сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом Путин отметил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, а вместо этого нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. "Вы просили, чтобы находились на станции представители МАГАТЭ. Мы же согласились! Они там! Они даже отказались жить в гостинице, они живут прямо на территории атомной электростанции, прямо на территории. Они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто! А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну это бред. Ну, казалось бы, бред, но это происходит же на самом деле так", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Совсем сбрендили!": Путин о заявлениях Киева по Запорожской АЭС "Совсем сбрендили!": Путин о заявлениях Киева по Запорожской АЭС 2022-10-27T18:46 true PT0M53S

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Кирилл Волков

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