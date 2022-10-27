https://ria.ru/20221027/zaes-1827080561.html

Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить, заявил Рогов

Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить, заявил Рогов - РИА Новости, 27.10.2022

Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить, заявил Рогов

Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро и оперативно запустить, на сегодня атомная станция не генерирует электроэнергию, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:24

2022-10-27T07:24

2022-10-27T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро и оперативно запустить, на сегодня атомная станция не генерирует электроэнергию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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в мире, жкх, владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс