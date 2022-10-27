https://ria.ru/20221027/zabor-1827202975.html

Финляндия выделила деньги на пилотный проект забора на границе с Россией

Финляндия выделила деньги на пилотный проект забора на границе с Россией - РИА Новости, 27.10.2022

Финляндия выделила деньги на пилотный проект забора на границе с Россией

Правительство Финляндии в четвертом пакете дополнительного бюджета на этот год предложило для МВД страны 6 миллионов евро для финансирования пилотного участка... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:45

2022-10-27T14:45

2022-10-27T14:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 окт — РИА Новости. Правительство Финляндии в четвертом пакете дополнительного бюджета на этот год предложило для МВД страны 6 миллионов евро для финансирования пилотного участка ограждения на границе с Россией, следует из бюджетного предложения.В ближайшее время оно будет рассмотрено парламентом страны."В четвертом дополнительном бюджете на 2022 год правительство предлагает… 6 миллионов евро дополнительного финансирования для пилотного проекта барьерного ограждения на восточной (российской) границе", - говорится в сообщении.Уточняется, что строительство восточного пограничного барьера начнется с трехкилометрового пилотного участка, будет проверен метод строительства, функциональность планируемых решений, осуществление пограничного контроля во время строительства и создана модель сотрудничества с землевладельцами."Строительство барьерного ограждения на восточной границе планируется начать в следующем году с учетом опыта, полученного в ходе пилотного проекта. Министерство внутренних дел предложило финансирование, необходимое для начала фактического строительства барьерного ограждения, в законопроекте о дополнительном бюджете, который правительство представит в парламент в конце этого года", - приводится в сообщении цитата министра внутренних дел Финляндии Кристы Микконен.МВД заявляет, что пограничное ограждение предотвратит незаконное проникновение, ускорит обнаружение и задержание несанкционированных нарушителей границы, позволит предотвратить масштабное влияние, усилит контроль за территорией.Согласно плану пограничной службы, барьер должен обезопасить около 15% (200 километров) российской границы и будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах, уточняет МВД.

https://ria.ru/20221026/signal-1827034735.html

https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826874160.html

https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826857724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, финляндия, в мире