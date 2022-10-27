https://ria.ru/20221027/yugra-1827243100.html

Сургутский район Югры получил средства на переселение из аварийного жилья

Сургутский район Югры получил средства на переселение из аварийного жилья - РИА Новости, 27.10.2022

Сургутский район Югры получил средства на переселение из аварийного жилья

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получил дополнительное финансирование из бюджета региона в размере 932 миллионов рублей на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:32

2022-10-27T16:32

2022-10-27T16:32

ханты-мансийский автономный округ

общество

жилье

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получил дополнительное финансирование из бюджета региона в размере 932 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Получили из округа дополнительное финансирование на переселение из аварийного фонда. Сумма значительная – 932 миллиона рублей. Это практически половина из всего объема дополнительных средств, которые выделены правительством Югры на аварийную программу по всем муниципалитетам региона", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.По его словам, с учетом первого транша в размере 249,8 миллиона рублей финансирование достигло 1,2 миллиарда рублей. Помимо этого, 11% финансирует сам район. Все средства, отметил глава, будут направлены на покупку 206 квартир и выплаты за 46 жилых помещений."Такой объем поддержки Сургутскому району, потому что у нас много готового жилья. Мы шли с большим заделом. В прошлом году 80 тысяч квадратных метров ввели, в этом году уже ввели 53 тысячи квадратных метров, до конца года еще тысяч 15 квадратных метров введем. Очень большой ввод, есть, что выкупать. И в удаленных поселениях, такие как Русскинская, Угут, и в больших поселениях, таких как Белый Яр, Лянтор. Готового жилья много", - подчеркнул Трубецкой.Ранее глава муниципалитета сообщал, что за последние пять лет Сургутский район набрал положительную динамику в вопросе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так, с 2017 года расселено более 117 тысяч квадратных метров, что в два раза превышает площадь, расселенную в период с 2011-го по 2016 годы. Помимо этого, Сургутский район одним из первых в Югре справился с реализацией федеральной программы по расселению жилфонда, признанного аварийным до 2017 года.

https://ria.ru/20220810/klyuchi-1808687808.html

https://ria.ru/20221003/zhile-1821050556.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ