Сургутский район Югры получил средства на переселение из аварийного жилья
Сургутский район Югры получил 932 миллиона рублей на переселение из аварийного жилья
Квартира в новостройке. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получил дополнительное финансирование из бюджета региона в размере 932 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Получили из округа дополнительное финансирование на переселение из аварийного фонда. Сумма значительная – 932 миллиона рублей. Это практически половина из всего объема дополнительных средств, которые выделены правительством Югры на аварийную программу по всем муниципалитетам региона", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, с учетом первого транша в размере 249,8 миллиона рублей финансирование достигло 1,2 миллиарда рублей. Помимо этого, 11% финансирует сам район. Все средства, отметил глава, будут направлены на покупку 206 квартир и выплаты за 46 жилых помещений.
"Такой объем поддержки Сургутскому району, потому что у нас много готового жилья. Мы шли с большим заделом. В прошлом году 80 тысяч квадратных метров ввели, в этом году уже ввели 53 тысячи квадратных метров, до конца года еще тысяч 15 квадратных метров введем. Очень большой ввод, есть, что выкупать. И в удаленных поселениях, такие как Русскинская, Угут, и в больших поселениях, таких как Белый Яр, Лянтор. Готового жилья много", - подчеркнул Трубецкой.
Ранее глава муниципалитета сообщал, что за последние пять лет Сургутский район набрал положительную динамику в вопросе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так, с 2017 года расселено более 117 тысяч квадратных метров, что в два раза превышает площадь, расселенную в период с 2011-го по 2016 годы. Помимо этого, Сургутский район одним из первых в Югре справился с реализацией федеральной программы по расселению жилфонда, признанного аварийным до 2017 года.