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Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала" - РИА Новости, 27.10.2022
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Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала"
Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала" - РИА Новости, 27.10.2022
Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала"
Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала признал незаконными действия структур Google по блокировке семи YouTube-каналов истца и обязал ответчиков... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:42
2022-10-27T16:56
технологии
россия
москва
google
санкции в отношении россии
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала признал незаконными действия структур Google по блокировке семи YouTube-каналов истца и обязал ответчиков восстановить к ним доступ пользователей хостинга, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.Речь идет о YouTube-каналах "Первый канал", "Вечерний Ургант", "Пусть говорят", "Новости на Первом", "Жить здорово", "Документальное кино" и "Минута славы".На случай неисполнения решения суд решил взыскивать солидарно с американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл" судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в силу, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.Между тем российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал заявление обоснованным и ввел в компании наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.
https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html
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технологии, россия, москва, google, санкции в отношении россии, первый канал (телеканал)
Технологии, Россия, Москва, Google, Санкции в отношении России, Первый канал (телеканал)
16:42 27.10.2022 (обновлено: 16:56 27.10.2022)
 
Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала"

Арбитражный суд обязал Google разблокировать семь YouTube- аккаунтов "Первого канала"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала признал незаконными действия структур Google по блокировке семи YouTube-каналов истца и обязал ответчиков восстановить к ним доступ пользователей хостинга, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.
Речь идет о YouTube-каналах "Первый канал", "Вечерний Ургант", "Пусть говорят", "Новости на Первом", "Жить здорово", "Документальное кино" и "Минута славы".
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 13:03
Rutube и VK Видео в состоянии забрать аудиторию у YouTube, заявил эксперт
На случай неисполнения решения суд решил взыскивать солидарно с американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл" судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в силу, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза.
На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 20:29
Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию
На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.
Между тем российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал заявление обоснованным и ввел в компании наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 11:21
Российская "дочка" Google обжаловала приостановление своего банкротства
 
ТехнологииРоссияМоскваGoogleСанкции в отношении РоссииПервый канал (телеканал)
 
 
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