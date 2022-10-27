https://ria.ru/20221027/youtube-1827249185.html

Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала"

Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала" - РИА Новости, 27.10.2022

Суд обязал Google разблокировать семь YouTube-аккаунтов "Первого канала"

Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала признал незаконными действия структур Google по блокировке семи YouTube-каналов истца и обязал ответчиков... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:42

2022-10-27T16:42

2022-10-27T16:56

технологии

россия

москва

google

санкции в отношении россии

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала признал незаконными действия структур Google по блокировке семи YouTube-каналов истца и обязал ответчиков восстановить к ним доступ пользователей хостинга, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.Речь идет о YouTube-каналах "Первый канал", "Вечерний Ургант", "Пусть говорят", "Новости на Первом", "Жить здорово", "Документальное кино" и "Минута славы".На случай неисполнения решения суд решил взыскивать солидарно с американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл" судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты его вступления в силу, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.Между тем российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал заявление обоснованным и ввел в компании наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.

https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html

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https://ria.ru/20221024/google-1826206631.html

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технологии, россия, москва, google, санкции в отношении россии, первый канал (телеканал)