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У Януковича было бы мало шансов на выборах в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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У Януковича было бы мало шансов на выборах в 2014 году, заявил Путин
У Януковича было бы мало шансов на выборах в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
У Януковича было бы мало шансов на выборах в 2014 году, заявил Путин
В 2014 году у Виктора Януковича было мало шансов на победу на выборах президента Украины, если они вообще были, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:40
2022-10-27T18:40
политика
владимир путин
виктор янукович
украина
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В 2014 году у Виктора Януковича было мало шансов на победу на выборах президента Украины, если они вообще были, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин упомянул события 2014 года на Украине."В 2014 году зачем надо было проводить госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочные. Ясно было, что, Виктор Федорович на меня не обидится, у него было мало шансов, если они вообще были", - сказал Путин."Зачем надо было в этих условиях проводить кровавый, антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Может быть только один ответ: показать, кто в доме хозяин - всем сидеть, извините меня, перед дамами прошу извинения, всем сидеть на попе ровно и не крякать, будет так, как мы скажем. По-другому я просто не могу объяснить эти действия", - добавил он.
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политика, владимир путин, виктор янукович, украина, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Политика, Владимир Путин, Виктор Янукович, Украина, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:40 27.10.2022
 
У Януковича было бы мало шансов на выборах в 2014 году, заявил Путин

Путин считает, что у Януковича в случае выборов на Украине в 2014 году было бы мало шансов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В 2014 году у Виктора Януковича было мало шансов на победу на выборах президента Украины, если они вообще были, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин упомянул события 2014 года на Украине.
"В 2014 году зачем надо было проводить госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочные. Ясно было, что, Виктор Федорович на меня не обидится, у него было мало шансов, если они вообще были", - сказал Путин.
"Зачем надо было в этих условиях проводить кровавый, антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Может быть только один ответ: показать, кто в доме хозяин - всем сидеть, извините меня, перед дамами прошу извинения, всем сидеть на попе ровно и не крякать, будет так, как мы скажем. По-другому я просто не могу объяснить эти действия", - добавил он.
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ПолитикаВладимир ПутинВиктор ЯнуковичУкраинаРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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