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Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии - РИА Новости, 27.10.2022
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Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии
Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии - РИА Новости, 27.10.2022
Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии
Черногория отправит взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии, заявило министерство обороны республики. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:36
2022-10-27T15:36
в мире
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Черногория отправит взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии, заявило министерство обороны республики."Максимум 40 военнослужащих армии Черногории, вероятно до конца января, будут направлены в боевую группу в Болгарии. Речь идет структурно об одном пехотном взводе, усиленном элементами поддержки, и, впервые, бронеавтомобилями. Они будут под командованием штаба НАТО в Монсе (Бельгия – ред.)", - сообщило оборонное ведомство в Twitter."Не позволим им отправиться неподготовленными. Они вероятно, будут обучаться на полигоне Криволак в Северной Македонии, а для следующего контингента, надеемся, будет обеспечен полигон в своей стране, Черногории", - говорится в сообщении минобороны.
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в мире, черногория, болгария, монс, нато
В мире, Черногория, Болгария, Монс, НАТО
15:36 27.10.2022
 
Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии

Минобороны Черногории: в боевую группу НАТО в Болгарии отправят взвод пехоты с техникой

© Flickr / DoD photo by Spc. Lorenzo Ware, U.S. ArmyВоеннослужащие Черногории и США во время совместных учений
Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Flickr / DoD photo by Spc. Lorenzo Ware, U.S. Army
Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Черногория отправит взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии, заявило министерство обороны республики.
"Максимум 40 военнослужащих армии Черногории, вероятно до конца января, будут направлены в боевую группу в Болгарии. Речь идет структурно об одном пехотном взводе, усиленном элементами поддержки, и, впервые, бронеавтомобилями. Они будут под командованием штаба НАТО в Монсе (Бельгия – ред.)", - сообщило оборонное ведомство в Twitter.
"Не позволим им отправиться неподготовленными. Они вероятно, будут обучаться на полигоне Криволак в Северной Македонии, а для следующего контингента, надеемся, будет обеспечен полигон в своей стране, Черногории", - говорится в сообщении минобороны.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 00:43
Глава Минобороны Италии: Рим будет руководить миссией НАТО в Болгарии
 
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