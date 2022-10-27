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Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии
Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии - РИА Новости, 27.10.2022
Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии
Черногория отправит взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии, заявило министерство обороны республики. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:36
2022-10-27T15:36
2022-10-27T15:36
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Черногория отправит взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии, заявило министерство обороны республики."Максимум 40 военнослужащих армии Черногории, вероятно до конца января, будут направлены в боевую группу в Болгарии. Речь идет структурно об одном пехотном взводе, усиленном элементами поддержки, и, впервые, бронеавтомобилями. Они будут под командованием штаба НАТО в Монсе (Бельгия – ред.)", - сообщило оборонное ведомство в Twitter."Не позволим им отправиться неподготовленными. Они вероятно, будут обучаться на полигоне Криволак в Северной Македонии, а для следующего контингента, надеемся, будет обеспечен полигон в своей стране, Черногории", - говорится в сообщении минобороны.
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в мире, черногория, болгария, монс, нато
В мире, Черногория, Болгария, Монс, НАТО
Черногория пошлет взвод пехоты с техникой в боевую группу НАТО в Болгарии
Минобороны Черногории: в боевую группу НАТО в Болгарии отправят взвод пехоты с техникой