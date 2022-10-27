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За взломом New York Post стоял сотрудник, сообщил представитель газеты
За взломом New York Post стоял сотрудник, сообщил представитель газеты - РИА Новости, 27.10.2022
За взломом New York Post стоял сотрудник, сообщил представитель газеты
Расследование взлома сайта и Twitter-аккаунта газеты New York Post показывает, что за взломом и публикацией оскорбительных статей стоял сотрудник издания,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:53
2022-10-27T21:53
2022-10-27T21:53
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Расследование взлома сайта и Twitter-аккаунта газеты New York Post показывает, что за взломом и публикацией оскорбительных статей стоял сотрудник издания, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя газеты.Ранее неизвестные взломали сайт и страницу в Twitter американской газеты New York Post, в сети появились многочисленные скриншоты с опубликованными в газете оскорбительными статьями про руководство США."Расследование New York Post указывает на то, что несанкционированные действия совершил один из сотрудников... Сегодня утром мы незамедлительно удалили гнусный и достойный осуждения контент с нашего сайта и аккаунтов в соцсетях", - сообщил представитель издания.По его словам, сотрудник был уволен.Опубликованные во время взлома статьи касались президента США Джо Байдена и его сына Хантера, губернатора Нью-Йорка Кэти Хокал и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, члена палаты представителей демократа Александры Окасио-Кортес.
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в мире, технологии, александрия окасио-кортес, джо байден, сша, нью-йорк (город), twitter
В мире, Технологии, Александрия Окасио-Кортес, Джо Байден, США, Нью-Йорк (город), Twitter
За взломом New York Post стоял сотрудник, сообщил представитель газеты
Представитель New York Post: за взломом сайта и Twitter-аккаунта газеты стоял сотрудник