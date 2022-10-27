https://ria.ru/20221027/vybory-1827345495.html
Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы президента в Бразилии
Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы президента в Бразилии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы президента в Бразилии
Россия не вмешивается во внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о выборах главы государства в Бразилии. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:54
2022-10-27T19:54
2022-10-27T20:07
бразилия
россия
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
латинская америка
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о выборах главы государства в Бразилии.Второй тур выборов президента Бразилии пройдет в это воскресенье. За главный пост в стране будут бороться экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару."Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонару, мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы. И это самое главное", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что Россия считает Бразилию важнейшим партнером в Латинской Америке и сделает все, чтобы отношения развивались и в будущем.
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бразилия, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, латинская америка
Бразилия, Россия, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Латинская Америка
19:54 27.10.2022 (обновлено: 20:07 27.10.2022)
Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы президента в Бразилии
Путин, говоря о выборах в Бразилии: Россия не вмешивается во внутриполитические процессы