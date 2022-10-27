https://ria.ru/20221027/vybory-1827345495.html

Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы президента в Бразилии

Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы президента в Бразилии - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы президента в Бразилии

Россия не вмешивается во внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о выборах главы государства в Бразилии. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:54

2022-10-27T19:54

2022-10-27T20:07

бразилия

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

латинская америка

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о выборах главы государства в Бразилии.Второй тур выборов президента Бразилии пройдет в это воскресенье. За главный пост в стране будут бороться экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару."Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонару, мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы. И это самое главное", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что Россия считает Бразилию важнейшим партнером в Латинской Америке и сделает все, чтобы отношения развивались и в будущем.

https://ria.ru/20221006/vybory-1821864966.html

бразилия

россия

латинская америка

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бразилия, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, латинская америка