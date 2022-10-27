https://ria.ru/20221027/vts-1827356922.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в военно-технической сфере

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в военно-технической сфере - РИА Новости, 27.10.2022

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в военно-технической сфере

Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер, заявил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:30

2022-10-27T20:30

2022-10-27T20:31

владимир путин

россия

китай

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, российско-китайские отношения за последние десятилетия приобрели беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности."Мы работаем... во всех сферах. И в военной сфере, учения постоянно совместные проводим. В военно-технической сфере, причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/otnoshenie-1827356466.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, китай, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"