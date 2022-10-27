https://ria.ru/20221027/vts-1827356922.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в военно-технической сфере
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в военно-технической сфере - РИА Новости, 27.10.2022
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в военно-технической сфере
Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер, заявил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:30
2022-10-27T20:30
2022-10-27T20:31
владимир путин
россия
китай
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, российско-китайские отношения за последние десятилетия приобрели беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности."Мы работаем... во всех сферах. И в военной сфере, учения постоянно совместные проводим. В военно-технической сфере, причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/otnoshenie-1827356466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, китай, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Китай, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:30 27.10.2022 (обновлено: 20:31 27.10.2022)
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в военно-технической сфере
Путин заявил, что Россия и Китай работают во всех сферах, в том числе в области ВТС
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической, причем это сотрудничество носит очень доверительный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, российско-китайские отношения за последние десятилетия приобрели беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности.
"Мы работаем... во всех сферах. И в военной сфере, учения постоянно совместные проводим. В военно-технической сфере, причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".