https://ria.ru/20221027/voronezh-1827245624.html

В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года

В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 27.10.2022

В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года

Реконструкция легендарного военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года, пройдет в Воронеже, написал в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:34

2022-10-27T16:34

2022-10-27T16:34

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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Реконструкция легендарного военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года, пройдет в Воронеже, написал в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.Воронеж является одним из трех городов, наряду с Москвой и Куйбышевом (название Самары в советские времена), в которых 7 ноября 1941 года прошли военные парады."По центральной площади нашего города прошли войска Юго-Западного фронта, которыми командовал бывший нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко. Мы чтим славное прошлое нашего города, поэтому 6 ноября в 12:00 (мск) у центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" состоится реконструкция легендарного парада 1941 года", - сообщил мэр.По его словам, в этот день в Воронеже по Ленинскому проспекту пройдут реконструкторы в форме сражавшихся за город бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД, добровольческого коммунистического полка, а также пройдут парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, воспитанников кадетских корпусов, курсантов. Затем на проспект выедет колонна техники времен Великой Отечественной войны – боевая машина "Катюша", грузовик ЗИС-5, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой-"сорокопяткой", советский тяжелый мотоцикл М-72 и др."Это знаковое мероприятие приурочено не только к годовщине проведения парада, но и к юбилейному Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, который весь город будет отмечать 25 января 2023 года", - отметил Кстенин.В годы Великой Отечественной войны в боях за Воронеж немцы и их союзники потеряли 320 тысяч солдат и офицеров. По данным историков, в ходе битвы были разгромлены 26 немецких дивизий, а число пленных было больше, чем под Сталинградом. Точные потери советских войск неизвестны до сих пор. В самом Воронеже из 20 тысяч жилых домов полностью были разрушены 18 227.

https://ria.ru/20220918/belgrad-1817667654.html

https://ria.ru/20220929/nevskiy-1820352494.html

https://ria.ru/20221027/pomosch-1827137679.html

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общество, воронеж, россия