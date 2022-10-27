Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/voronezh-1827245624.html
В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года
В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 27.10.2022
В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года
Реконструкция легендарного военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года, пройдет в Воронеже, написал в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:34
2022-10-27T16:34
общество
воронеж
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Реконструкция легендарного военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года, пройдет в Воронеже, написал в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.Воронеж является одним из трех городов, наряду с Москвой и Куйбышевом (название Самары в советские времена), в которых 7 ноября 1941 года прошли военные парады."По центральной площади нашего города прошли войска Юго-Западного фронта, которыми командовал бывший нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко. Мы чтим славное прошлое нашего города, поэтому 6 ноября в 12:00 (мск) у центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" состоится реконструкция легендарного парада 1941 года", - сообщил мэр.По его словам, в этот день в Воронеже по Ленинскому проспекту пройдут реконструкторы в форме сражавшихся за город бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД, добровольческого коммунистического полка, а также пройдут парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, воспитанников кадетских корпусов, курсантов. Затем на проспект выедет колонна техники времен Великой Отечественной войны – боевая машина "Катюша", грузовик ЗИС-5, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой-"сорокопяткой", советский тяжелый мотоцикл М-72 и др."Это знаковое мероприятие приурочено не только к годовщине проведения парада, но и к юбилейному Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, который весь город будет отмечать 25 января 2023 года", - отметил Кстенин.В годы Великой Отечественной войны в боях за Воронеж немцы и их союзники потеряли 320 тысяч солдат и офицеров. По данным историков, в ходе битвы были разгромлены 26 немецких дивизий, а число пленных было больше, чем под Сталинградом. Точные потери советских войск неизвестны до сих пор. В самом Воронеже из 20 тысяч жилых домов полностью были разрушены 18 227.
https://ria.ru/20220918/belgrad-1817667654.html
https://ria.ru/20220929/nevskiy-1820352494.html
https://ria.ru/20221027/pomosch-1827137679.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1b515b90370c1cb833d2ef4172c3a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронеж, россия
Общество, Воронеж, Россия
16:34 27.10.2022
 
В Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года

Мэр Кстенин: в Воронеже проведут реконструкцию парада, прошедшего 7 ноября 1941 года

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Реконструкция легендарного военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года, пройдет в Воронеже, написал в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.
Воронеж является одним из трех городов, наряду с Москвой и Куйбышевом (название Самары в советские времена), в которых 7 ноября 1941 года прошли военные парады.
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 14:40
В Белграде во время протестов против гей-парада пострадали 13 полицейских
"По центральной площади нашего города прошли войска Юго-Западного фронта, которыми командовал бывший нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко. Мы чтим славное прошлое нашего города, поэтому 6 ноября в 12:00 (мск) у центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" состоится реконструкция легендарного парада 1941 года", - сообщил мэр.
По его словам, в этот день в Воронеже по Ленинскому проспекту пройдут реконструкторы в форме сражавшихся за город бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД, добровольческого коммунистического полка, а также пройдут парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, воспитанников кадетских корпусов, курсантов. Затем на проспект выедет колонна техники времен Великой Отечественной войны – боевая машина "Катюша", грузовик ЗИС-5, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой-"сорокопяткой", советский тяжелый мотоцикл М-72 и др.
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:54Культура
Премьера фильма о реконструкции похода князя Невского пройдет 8 октября
"Это знаковое мероприятие приурочено не только к годовщине проведения парада, но и к юбилейному Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, который весь город будет отмечать 25 января 2023 года", - отметил Кстенин.
В годы Великой Отечественной войны в боях за Воронеж немцы и их союзники потеряли 320 тысяч солдат и офицеров. По данным историков, в ходе битвы были разгромлены 26 немецких дивизий, а число пленных было больше, чем под Сталинградом. Точные потери советских войск неизвестны до сих пор. В самом Воронеже из 20 тысяч жилых домов полностью были разрушены 18 227.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 11:55Специальная военная операция на Украине
Воронежская область направила около трех миллиардов рублей на спецоперацию
 
ОбществоВоронежРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала