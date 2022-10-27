https://ria.ru/20221027/voenkory-1827194227.html

Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов

Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов - РИА Новости, 27.10.2022

Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов

МГУ добавит в уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" темы, посвященные работе журналиста в условиях вооруженного конфликта, этическим... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:23

2022-10-27T14:23

2022-10-27T14:23

общество

елена вартанова

образование

образование - общество

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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. МГУ добавит в уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" темы, посвященные работе журналиста в условиях вооруженного конфликта, этическим нормам поведения военных корреспондентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета журналистики вуза.Ранее генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил, что курс военной журналистики создается в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В четверг в Красноярске во время пленарного заседания на медиафоруме "Енисей.РФ" Новиков, преподающий на факультете, сказал, что обсуждал этот вопрос с деканом Еленой Вартановой. По его словам, курс военной журналистики "нужен сейчас", "есть кого привести, кого показать и продемонстрировать, как это делается профессионально и почему люди это делают"."Более десяти лет студенты факультета журналистики МГУ изучают курс "Журналист в экстремальных ситуациях", разработанный факультетом в сотрудничестве с психологической службой МЧС. <...> В курсе предполагается расширить изучение технологий журналистской деятельности в условиях вооружённого конфликта, юридических и этических норм поведения военкора, принципов безопасного поведения журналиста", - говорится в сообщении.Отмечается, что курс предполагает встречи с известными военкорами российских СМИ, которые поделятся своим опытом работы, планируется использование практики курсов подготовки журналистов для работы в горячих точках, а темы, связанные с деятельностью военных корреспондентов, будут также включены в дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" и другие дисциплины, формирующие профессиональные компетенции журналиста.В вузе пояснили, что уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" включает в себя вопросы работы журналиста в условиях техногенных катастроф, природных катаклизмов, взаимодействия с людьми, попавшими в кризисные ситуации.

https://ria.ru/20221026/stipendiya-1827026233.html

https://ria.ru/20221026/kursy-1827018801.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, елена вартанова, образование, образование - общество