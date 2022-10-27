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Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов - РИА Новости, 27.10.2022
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Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов
Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов - РИА Новости, 27.10.2022
Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов
МГУ добавит в уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" темы, посвященные работе журналиста в условиях вооруженного конфликта, этическим... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:23
2022-10-27T14:23
общество
елена вартанова
образование
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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. МГУ добавит в уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" темы, посвященные работе журналиста в условиях вооруженного конфликта, этическим нормам поведения военных корреспондентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета журналистики вуза.Ранее генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил, что курс военной журналистики создается в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В четверг в Красноярске во время пленарного заседания на медиафоруме "Енисей.РФ" Новиков, преподающий на факультете, сказал, что обсуждал этот вопрос с деканом Еленой Вартановой. По его словам, курс военной журналистики "нужен сейчас", "есть кого привести, кого показать и продемонстрировать, как это делается профессионально и почему люди это делают"."Более десяти лет студенты факультета журналистики МГУ изучают курс "Журналист в экстремальных ситуациях", разработанный факультетом в сотрудничестве с психологической службой МЧС. &lt;...&gt; В курсе предполагается расширить изучение технологий журналистской деятельности в условиях вооружённого конфликта, юридических и этических норм поведения военкора, принципов безопасного поведения журналиста", - говорится в сообщении.Отмечается, что курс предполагает встречи с известными военкорами российских СМИ, которые поделятся своим опытом работы, планируется использование практики курсов подготовки журналистов для работы в горячих точках, а темы, связанные с деятельностью военных корреспондентов, будут также включены в дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" и другие дисциплины, формирующие профессиональные компетенции журналиста.В вузе пояснили, что уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" включает в себя вопросы работы журналиста в условиях техногенных катастроф, природных катаклизмов, взаимодействия с людьми, попавшими в кризисные ситуации.
https://ria.ru/20221026/stipendiya-1827026233.html
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общество, елена вартанова, образование, образование - общество
Общество, Елена Вартанова, Образование, Образование - Общество
14:23 27.10.2022
 
Журфак МГУ расскажет студентам о технологиях работы военных корреспондентов

Журфак МГУ добавит в курс по работе в экстремальных ситуациях технологии работы военкором

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкЗдание факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Моховой улице
Здание факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Моховой улице - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Моховой улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. МГУ добавит в уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" темы, посвященные работе журналиста в условиях вооруженного конфликта, этическим нормам поведения военных корреспондентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета журналистики вуза.
Ранее генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил, что курс военной журналистики создается в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В четверг в Красноярске во время пленарного заседания на медиафоруме "Енисей.РФ" Новиков, преподающий на факультете, сказал, что обсуждал этот вопрос с деканом Еленой Вартановой. По его словам, курс военной журналистики "нужен сейчас", "есть кого привести, кого показать и продемонстрировать, как это делается профессионально и почему люди это делают".
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"Более десяти лет студенты факультета журналистики МГУ изучают курс "Журналист в экстремальных ситуациях", разработанный факультетом в сотрудничестве с психологической службой МЧС. <...> В курсе предполагается расширить изучение технологий журналистской деятельности в условиях вооружённого конфликта, юридических и этических норм поведения военкора, принципов безопасного поведения журналиста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курс предполагает встречи с известными военкорами российских СМИ, которые поделятся своим опытом работы, планируется использование практики курсов подготовки журналистов для работы в горячих точках, а темы, связанные с деятельностью военных корреспондентов, будут также включены в дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" и другие дисциплины, формирующие профессиональные компетенции журналиста.
В вузе пояснили, что уже существующий курс "Журналист в экстремальных ситуациях" включает в себя вопросы работы журналиста в условиях техногенных катастроф, природных катаклизмов, взаимодействия с людьми, попавшими в кризисные ситуации.
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