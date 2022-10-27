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Обвиняемый в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину - РИА Новости, 27.10.2022
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Обвиняемый в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину
Обвиняемый в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину - РИА Новости, 27.10.2022
Обвиняемый в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину
Обвиняемый в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги в Рыбинске Виталий Молчанов, суд над которым начался в четверг, полностью признал свою вину, заявил РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:02
2022-10-27T22:02
происшествия
рыбинск
омская область
россия
ярославский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Обвиняемый в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги в Рыбинске Виталий Молчанов, суд над которым начался в четверг, полностью признал свою вину, заявил журналистам представитель гособвинения Петр Федоренко.Ярославский областной суд сообщил, что в четверг начал рассмотрение уголовного дела в отношении Молчанова. По данным суда, Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования.Молчанова судят как вменяемого, хотя до того две экспертизы признали его невменяемым, и в мае 2021 года суд над ним уже начался. Тогда следствие ходатайствовало о принудительном лечении обвиняемого. Но третья экспертиза, проведенная по инициативе прокуратуры, сочла, что Молчанов осознавал, что делал, когда жестоко убивал девочек. Молчанов высказывался против того, чтобы его судили как вменяемого.Государственное обвинение поддерживает прокурор Федоренко."Сейчас Молчанов вину в полном объеме признает", - сказал прокурор журналистам. Он подчеркнул, что наиболее строгий вид наказания за содеянное Молчановым – пожизненное лишение свободы.В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.
https://ria.ru/20221027/sud-1827109284.html
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происшествия, рыбинск, омская область, россия, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рыбинск, Омская область, Россия, Ярославский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
22:02 27.10.2022
 
Обвиняемый в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске признал вину

Обвиняемый в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске Молчанов признал вину на суде

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Обвиняемый в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги в Рыбинске Виталий Молчанов, суд над которым начался в четверг, полностью признал свою вину, заявил журналистам представитель гособвинения Петр Федоренко.
Ярославский областной суд сообщил, что в четверг начал рассмотрение уголовного дела в отношении Молчанова. По данным суда, Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
10:38
Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить
Молчанова судят как вменяемого, хотя до того две экспертизы признали его невменяемым, и в мае 2021 года суд над ним уже начался. Тогда следствие ходатайствовало о принудительном лечении обвиняемого. Но третья экспертиза, проведенная по инициативе прокуратуры, сочла, что Молчанов осознавал, что делал, когда жестоко убивал девочек. Молчанов высказывался против того, чтобы его судили как вменяемого.
Государственное обвинение поддерживает прокурор Федоренко.
"Сейчас Молчанов вину в полном объеме признает", - сказал прокурор журналистам. Он подчеркнул, что наиболее строгий вид наказания за содеянное Молчановым – пожизненное лишение свободы.
В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.
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1 сентября, 16:26
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ПроисшествияРыбинскОмская областьРоссияЯрославский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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