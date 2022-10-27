https://ria.ru/20221027/velikobritaniya-1826871943.html

Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством

Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством - РИА Новости, 27.10.2022

Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством

Лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством, сообщила Guardian. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:32

2022-10-27T02:32

2022-10-27T02:46

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством, сообщила Guardian."Мы сотрудничаем с авиалиниями для согласования механизма, который в случае необходимости выровняет спрос и предложение в период максимально загруженных дней перед Рождеством", — цитирует издание заявление воздушной гавани.Для обеспечения полноценной работы аэропорта даже в самые сложные сутки придется нанять и обучить до 25 тысяч сотрудников. "Это непростая задача", — отмечает представитель хаба.Британские аэропорты уже долгое время испытывают трудности на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.В июле директор аэропорта Джон Холланд-Кай сообщил, что "Хитроу" ограничит пассажиропоток до 100 тысяч в день ввиду серьезных перебоев в работе на фоне значительного сокращения персонала во время пандемии и выхода из Евросоюза. Лимиты должны были действовать до 11 сентября, однако руководство гавани приняло решение продлить их до 29 октября.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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