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Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством
Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством - РИА Новости, 27.10.2022
Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством
Лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством, сообщила Guardian. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:32
2022-10-27T02:32
2022-10-27T02:46
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством, сообщила Guardian."Мы сотрудничаем с авиалиниями для согласования механизма, который в случае необходимости выровняет спрос и предложение в период максимально загруженных дней перед Рождеством", — цитирует издание заявление воздушной гавани.Для обеспечения полноценной работы аэропорта даже в самые сложные сутки придется нанять и обучить до 25 тысяч сотрудников. "Это непростая задача", — отмечает представитель хаба.Британские аэропорты уже долгое время испытывают трудности на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.В июле директор аэропорта Джон Холланд-Кай сообщил, что "Хитроу" ограничит пассажиропоток до 100 тысяч в день ввиду серьезных перебоев в работе на фоне значительного сокращения персонала во время пандемии и выхода из Евросоюза. Лимиты должны были действовать до 11 сентября, однако руководство гавани приняло решение продлить их до 29 октября.
https://ria.ru/20220722/aeroportyevropy-1803967881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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02:32 27.10.2022 (обновлено: 02:46 27.10.2022)
Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством
Аэропорт "Хитроу" не исключает нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством