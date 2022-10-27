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Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
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Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством
Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством - РИА Новости, 27.10.2022
Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством
Лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством, сообщила Guardian. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:32
2022-10-27T02:46
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великобритания
аэропорты
католическое рождество
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством, сообщила Guardian."Мы сотрудничаем с авиалиниями для согласования механизма, который в случае необходимости выровняет спрос и предложение в период максимально загруженных дней перед Рождеством", — цитирует издание заявление воздушной гавани.Для обеспечения полноценной работы аэропорта даже в самые сложные сутки придется нанять и обучить до 25 тысяч сотрудников. "Это непростая задача", — отмечает представитель хаба.Британские аэропорты уже долгое время испытывают трудности на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.В июле директор аэропорта Джон Холланд-Кай сообщил, что "Хитроу" ограничит пассажиропоток до 100 тысяч в день ввиду серьезных перебоев в работе на фоне значительного сокращения персонала во время пандемии и выхода из Евросоюза. Лимиты должны были действовать до 11 сентября, однако руководство гавани приняло решение продлить их до 29 октября.
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туризм, новости - туризм, великобритания, аэропорты, католическое рождество, лондон
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Великобритания, Аэропорты, Католическое Рождество, Лондон
02:32 27.10.2022 (обновлено: 02:46 27.10.2022)
 
Крупнейший аэропорт Европы может ограничить пассажиропоток перед Рождеством

Аэропорт "Хитроу" не исключает нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством

CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
CC0 / LadyDisdain /
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока перед Рождеством, сообщила Guardian.
"Мы сотрудничаем с авиалиниями для согласования механизма, который в случае необходимости выровняет спрос и предложение в период максимально загруженных дней перед Рождеством", — цитирует издание заявление воздушной гавани.
Для обеспечения полноценной работы аэропорта даже в самые сложные сутки придется нанять и обучить до 25 тысяч сотрудников. "Это непростая задача", — отмечает представитель хаба.
Британские аэропорты уже долгое время испытывают трудности на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.
В июле директор аэропорта Джон Холланд-Кай сообщил, что "Хитроу" ограничит пассажиропоток до 100 тысяч в день ввиду серьезных перебоев в работе на фоне значительного сокращения персонала во время пандемии и выхода из Евросоюза. Лимиты должны были действовать до 11 сентября, однако руководство гавани приняло решение продлить их до 29 октября.
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