13:30 27.10.2022 (обновлено: 15:02 27.10.2022)
Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков
Песков считает, что выступление Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал он.
Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.
За время своей работы клуб стал признанной площадкой взаимодействия ведущих мировых экспертов с российскими учеными, политиками и представителями государственной власти — за прошедшие годы в его заседаниях приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 84 государств. Сегодня основное внимание "Валдай" уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов.
В этом году "Валдай" собрал 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Причем на географической представленности приглашенных сказалась изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России: стало гораздо больше участников из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.