https://ria.ru/20221027/valday-1827172838.html

Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков

Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2022

Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков

Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:30

2022-10-27T13:30

2022-10-27T15:02

владимир путин

россия

политика

международный дискуссионный клуб "валдай"

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_2adb5edd6c4302169d0364c61fb820b8.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал он.Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.За время своей работы клуб стал признанной площадкой взаимодействия ведущих мировых экспертов с российскими учеными, политиками и представителями государственной власти — за прошедшие годы в его заседаниях приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 84 государств. Сегодня основное внимание "Валдай" уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов. В этом году "Валдай" собрал 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Причем на географической представленности приглашенных сказалась изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России: стало гораздо больше участников из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

https://ria.ru/20221025/valday-1826626033.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков