Рейтинг@Mail.ru
Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/valday-1827172838.html
Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков
Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2022
Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:30
2022-10-27T15:02
владимир путин
россия
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_2adb5edd6c4302169d0364c61fb820b8.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал он.Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.За время своей работы клуб стал признанной площадкой взаимодействия ведущих мировых экспертов с российскими учеными, политиками и представителями государственной власти — за прошедшие годы в его заседаниях приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 84 государств. Сегодня основное внимание "Валдай" уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов. В этом году "Валдай" собрал 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Причем на географической представленности приглашенных сказалась изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России: стало гораздо больше участников из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.
https://ria.ru/20221025/valday-1826626033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ca49e1958c06606f133910fe566a86cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, политика, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Дмитрий Песков
13:30 27.10.2022 (обновлено: 15:02 27.10.2022)
 
Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков

Песков считает, что выступление Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе "Валдай", нужно будет серьезно изучать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал он.
Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.
За время своей работы клуб стал признанной площадкой взаимодействия ведущих мировых экспертов с российскими учеными, политиками и представителями государственной власти — за прошедшие годы в его заседаниях приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 84 государств. Сегодня основное внимание "Валдай" уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов.
В этом году "Валдай" собрал 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Причем на географической представленности приглашенных сказалась изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России: стало гораздо больше участников из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.
Конференция клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:15
В Кремле прокомментировали участие представителей Запада в Валдайском клубе
 
Владимир ПутинРоссияПолитикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала