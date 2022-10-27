https://ria.ru/20221027/valday-1827066631.html
Путин выступит на пленарной сессии "Валдая" и ответит на вопросы экспертов
Путин выступит на пленарной сессии "Валдая" и ответит на вопросы экспертов - РИА Новости, 27.10.2022
Путин выступит на пленарной сессии "Валдая" и ответит на вопросы экспертов
Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай": глава государства выступит с обширной речью, а... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T00:27
2022-10-27T00:27
2022-10-27T00:27
владимир путин
сочи
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
общество
федор лукьянов
великий новгород
валдай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_c8f81986d80726eae8aa6f67757fbb37.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай": глава государства выступит с обширной речью, а затем ответит на вопросы экспертов.Путин традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания.В этом году заседание проходит 24-27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Программа трех дней заседания включает рекордное число сессий — 17, в которых примут участие как российские, так и зарубежные политики и эксперты.В первый день конференции был презентован ежегодный Валдайский доклад "Мир без сверхдержав". В основе доклада этого года – гипотеза научного коллектива Валдайского клуба о неизбежном уходе в прошлое понятия "сверхдержава"."Президент выступит, будет обширное выступление. Будет дискуссия... И, конечно же, ответит на вопросы участников традиционно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Модератором заседания будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов."Все это обещает стать весьма и весьма важным мероприятием", - отметил Песков.УчастникиВ заседании клуба "Валдай" в этом году принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России сказались на географической представленности приглашенных. Намного шире в этом году представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. В то же время в заседании принимают участие также представители ряда западных стран.Среди иностранных участников заседания много экспертов, которые примут участие в работе Валдайского клуба впервые. Но есть и постоянные гости: замглавы МИД Венесуэлы по делам Северной Америки, президент Института мира и солидарности между народами имени Симона Боливара Рон Карлос, почетный профессор им. Маршалла Д. Шульмана кафедры политологии Колумбийского университета Роберт Легвольд, вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг, посол Шри-Ланки в России в 2018-2020 годах Даян Джаятиллека.Среди российских ученых и аналитиков - директор Московского центра Карнеги в 2008-2022 годах, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин; научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов; академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин; президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков; зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян; программный директор клуба Тимофей Бордачев и другие.Уникальный форматВ Кремле связывают участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба с его уникальным форматом, предполагающим свободное обсуждение России. По словам Пескова, такая система показывает свою работоспособность."Ведь в свое время, много-много лет назад, он и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов свободно обсуждать Россию вместе с теми, кто ей занимается профессионально, вместе с теми, кто хочет докопаться до правды, вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников. Эта система из года в год показывает свою работоспособность", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Он подчеркнул, что дискуссия о мировых проблемах невозможна без учета и без понимания позиции России. На "Валдае", по его словам, собираются "люди серьезные, которые желают разобраться в том, что происходит".Очертания будущего мироустройстваКак отмечают организаторы, еще несколько лет назад Валдайский клуб одним из первых заговорил о тенденции к ускорению неизбежного слома нынешнего глобального порядка и всей системы политико-экономических институтов. И на предстоящей конференции будет сделана попытка "смоделировать очертания будущего мироустройства".По мнению директора по научной работе фонда клуба "Валдай" Федора Лукьянова, мир "находится в центре сильнейшего шторма, который по своему характеру не может сравниться даже с острейшими кризисами холодной войны".Организаторы отмечают, что сегодня очень высока вариативность событий: никто не может предугадать, когда и чем разрешится конфликт между Западом и Россией. В условиях, когда мировое информационное пространство превратилось в арену столкновения, роль экспертной дискуссии, которая выходит за рамки информационной войны, как никогда велика.В этом году организаторы форума также пытаются ответить на запрос иностранных участников о причинах и следствиях событий, происходящих в российско-украинских отношениях.О "Валдае"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 84 стран мира.В 2021 году XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" прошло 18-21 октября в Сочи. Темой заседания была "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство".Основными вопросами для дискуссий были: психологическое состояние мирового сообщества в эпоху COVID-19; целесообразность несвободы и границы контроля государства в современных условиях; российская политика и международные усилия по борьбе с изменением климата; международная борьба за технологическое первенство; Россия и идейная трансформация мира; российский опыт преодоления кризисов.
https://ria.ru/20221024/valday-1826172766.html
https://ria.ru/20221024/valday-1826185338.html
https://ria.ru/20221026/putin-1826929958.html
https://ria.ru/20221026/konflikty-1826929729.html
https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html
https://ria.ru/20221024/valday-1825802421.html
сочи
россия
великий новгород
валдай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556fc936ab396e2615e45ee4b3fba585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сочи, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, общество, федор лукьянов, великий новгород, валдай, москва
Владимир Путин, Сочи, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Общество, Федор Лукьянов, Великий Новгород, Валдай, Москва
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай": глава государства выступит с обширной речью, а затем ответит на вопросы экспертов.
Путин традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания.
В этом году заседание проходит 24-27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Программа трех дней заседания включает рекордное число сессий — 17, в которых примут участие как российские, так и зарубежные политики и эксперты.
В первый день конференции был презентован ежегодный Валдайский доклад "Мир без сверхдержав". В основе доклада этого года – гипотеза научного коллектива Валдайского клуба о неизбежном уходе в прошлое понятия "сверхдержава".
"Президент выступит, будет обширное выступление. Будет дискуссия... И, конечно же, ответит на вопросы участников традиционно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Модератором заседания будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов
.
"Все это обещает стать весьма и весьма важным мероприятием", - отметил Песков.
В заседании клуба "Валдай" в этом году принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России сказались на географической представленности приглашенных. Намного шире в этом году представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. В то же время в заседании принимают участие также представители ряда западных стран.
Среди иностранных участников заседания много экспертов, которые примут участие в работе Валдайского клуба впервые. Но есть и постоянные гости: замглавы МИД Венесуэлы по делам Северной Америки, президент Института мира и солидарности между народами имени Симона Боливара Рон Карлос, почетный профессор им. Маршалла Д. Шульмана кафедры политологии Колумбийского университета Роберт Легвольд, вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг, посол Шри-Ланки в России в 2018-2020 годах Даян Джаятиллека.
Среди российских ученых и аналитиков - директор Московского центра Карнеги в 2008-2022 годах, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
; научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
; академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
; президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин
; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков; зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян
; программный директор клуба Тимофей Бордачев и другие.
В Кремле связывают участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба с его уникальным форматом, предполагающим свободное обсуждение России. По словам Пескова, такая система показывает свою работоспособность.
"Ведь в свое время, много-много лет назад, он и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов свободно обсуждать Россию вместе с теми, кто ей занимается профессионально, вместе с теми, кто хочет докопаться до правды, вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников. Эта система из года в год показывает свою работоспособность", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что дискуссия о мировых проблемах невозможна без учета и без понимания позиции России. На "Валдае", по его словам, собираются "люди серьезные, которые желают разобраться в том, что происходит".
Очертания будущего мироустройства
Как отмечают организаторы, еще несколько лет назад Валдайский клуб одним из первых заговорил о тенденции к ускорению неизбежного слома нынешнего глобального порядка и всей системы политико-экономических институтов. И на предстоящей конференции будет сделана попытка "смоделировать очертания будущего мироустройства".
По мнению директора по научной работе фонда клуба "Валдай" Федора Лукьянова, мир "находится в центре сильнейшего шторма, который по своему характеру не может сравниться даже с острейшими кризисами холодной войны".
Организаторы отмечают, что сегодня очень высока вариативность событий: никто не может предугадать, когда и чем разрешится конфликт между Западом и Россией. В условиях, когда мировое информационное пространство превратилось в арену столкновения, роль экспертной дискуссии, которая выходит за рамки информационной войны, как никогда велика.
В этом году организаторы форума также пытаются ответить на запрос иностранных участников о причинах и следствиях событий, происходящих в российско-украинских отношениях.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.
В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 84 стран мира.
В 2021 году XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай
" прошло 18-21 октября в Сочи
. Темой заседания была "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство".
Основными вопросами для дискуссий были: психологическое состояние мирового сообщества в эпоху COVID-19; целесообразность несвободы и границы контроля государства в современных условиях; российская политика и международные усилия по борьбе с изменением климата; международная борьба за технологическое первенство; Россия
и идейная трансформация мира; российский опыт преодоления кризисов.