https://ria.ru/20221027/valday-1827066631.html

Путин выступит на пленарной сессии "Валдая" и ответит на вопросы экспертов

Путин выступит на пленарной сессии "Валдая" и ответит на вопросы экспертов - РИА Новости, 27.10.2022

Путин выступит на пленарной сессии "Валдая" и ответит на вопросы экспертов

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай": глава государства выступит с обширной речью, а... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T00:27

2022-10-27T00:27

2022-10-27T00:27

владимир путин

сочи

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

общество

федор лукьянов

великий новгород

валдай

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай": глава государства выступит с обширной речью, а затем ответит на вопросы экспертов.Путин традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания.В этом году заседание проходит 24-27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Программа трех дней заседания включает рекордное число сессий — 17, в которых примут участие как российские, так и зарубежные политики и эксперты.В первый день конференции был презентован ежегодный Валдайский доклад "Мир без сверхдержав". В основе доклада этого года – гипотеза научного коллектива Валдайского клуба о неизбежном уходе в прошлое понятия "сверхдержава"."Президент выступит, будет обширное выступление. Будет дискуссия... И, конечно же, ответит на вопросы участников традиционно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Модератором заседания будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов."Все это обещает стать весьма и весьма важным мероприятием", - отметил Песков.УчастникиВ заседании клуба "Валдай" в этом году принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Изменившаяся геополитическая ситуация и обновление системы партнерств России сказались на географической представленности приглашенных. Намного шире в этом году представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. В то же время в заседании принимают участие также представители ряда западных стран.Среди иностранных участников заседания много экспертов, которые примут участие в работе Валдайского клуба впервые. Но есть и постоянные гости: замглавы МИД Венесуэлы по делам Северной Америки, президент Института мира и солидарности между народами имени Симона Боливара Рон Карлос, почетный профессор им. Маршалла Д. Шульмана кафедры политологии Колумбийского университета Роберт Легвольд, вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг, посол Шри-Ланки в России в 2018-2020 годах Даян Джаятиллека.Среди российских ученых и аналитиков - директор Московского центра Карнеги в 2008-2022 годах, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин; научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов; академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин; президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков; зампред правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян; программный директор клуба Тимофей Бордачев и другие.Уникальный форматВ Кремле связывают участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба с его уникальным форматом, предполагающим свободное обсуждение России. По словам Пескова, такая система показывает свою работоспособность."Ведь в свое время, много-много лет назад, он и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов свободно обсуждать Россию вместе с теми, кто ей занимается профессионально, вместе с теми, кто хочет докопаться до правды, вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников. Эта система из года в год показывает свою работоспособность", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Он подчеркнул, что дискуссия о мировых проблемах невозможна без учета и без понимания позиции России. На "Валдае", по его словам, собираются "люди серьезные, которые желают разобраться в том, что происходит".Очертания будущего мироустройстваКак отмечают организаторы, еще несколько лет назад Валдайский клуб одним из первых заговорил о тенденции к ускорению неизбежного слома нынешнего глобального порядка и всей системы политико-экономических институтов. И на предстоящей конференции будет сделана попытка "смоделировать очертания будущего мироустройства".По мнению директора по научной работе фонда клуба "Валдай" Федора Лукьянова, мир "находится в центре сильнейшего шторма, который по своему характеру не может сравниться даже с острейшими кризисами холодной войны".Организаторы отмечают, что сегодня очень высока вариативность событий: никто не может предугадать, когда и чем разрешится конфликт между Западом и Россией. В условиях, когда мировое информационное пространство превратилось в арену столкновения, роль экспертной дискуссии, которая выходит за рамки информационной войны, как никогда велика.В этом году организаторы форума также пытаются ответить на запрос иностранных участников о причинах и следствиях событий, происходящих в российско-украинских отношениях.О "Валдае"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 84 стран мира.В 2021 году XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" прошло 18-21 октября в Сочи. Темой заседания была "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство".Основными вопросами для дискуссий были: психологическое состояние мирового сообщества в эпоху COVID-19; целесообразность несвободы и границы контроля государства в современных условиях; российская политика и международные усилия по борьбе с изменением климата; международная борьба за технологическое первенство; Россия и идейная трансформация мира; российский опыт преодоления кризисов.

https://ria.ru/20221024/valday-1826172766.html

https://ria.ru/20221024/valday-1826185338.html

https://ria.ru/20221026/putin-1826929958.html

https://ria.ru/20221026/konflikty-1826929729.html

https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html

https://ria.ru/20221024/valday-1825802421.html

сочи

россия

великий новгород

валдай

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