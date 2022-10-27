https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827213656.html

Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год

Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год - РИА Новости, 27.10.2022

Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год

Москвичи, привившиеся назальной вакциной от коронавируса "Спутник", получат сертификат после введения первого компонента сроком на один год, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:16

2022-10-27T15:16

2022-10-27T15:16

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анастасия ракова

москва

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи, привившиеся назальной вакциной от коронавируса "Спутник", получат сертификат после введения первого компонента сроком на один год, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.Ранее в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что москвичи теперь могут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной "Спутник", она поступила в медицинские учреждения столицы и в настоящее время доступна в пунктах вакцинации на базе ряда городских поликлиник, в Троицкой городской больнице и ГУМе."Алгоритм получения сертификата о вакцинации после прививки назальной вакциной "Спутник" полностью идентичен алгоритму при вакцинации внутримышечно. Сертификат выдается после введения первого компонента. Через 21 день в него же вносится информация о введении второго компонента. Также эта информация вносится в электронную медицинскую карту", - рассказали в департаменте.В пресс-службе добавили, что информация о способе введения вакцины отображается в электронной медицинской карте, в бумажную версию справки информацию о способе введения вакцины вносить не требуется. Срок действия сертификата составит один год.

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html

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