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Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год - РИА Новости, 27.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827213656.html
Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год
Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год - РИА Новости, 27.10.2022
Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год
Москвичи, привившиеся назальной вакциной от коронавируса "Спутник", получат сертификат после введения первого компонента сроком на один год, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:16
2022-10-27T15:16
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
москва
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи, привившиеся назальной вакциной от коронавируса "Спутник", получат сертификат после введения первого компонента сроком на один год, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.Ранее в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что москвичи теперь могут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной "Спутник", она поступила в медицинские учреждения столицы и в настоящее время доступна в пунктах вакцинации на базе ряда городских поликлиник, в Троицкой городской больнице и ГУМе."Алгоритм получения сертификата о вакцинации после прививки назальной вакциной "Спутник" полностью идентичен алгоритму при вакцинации внутримышечно. Сертификат выдается после введения первого компонента. Через 21 день в него же вносится информация о введении второго компонента. Также эта информация вносится в электронную медицинскую карту", - рассказали в департаменте.В пресс-службе добавили, что информация о способе введения вакцины отображается в электронной медицинской карте, в бумажную версию справки информацию о способе введения вакцины вносить не требуется. Срок действия сертификата составит один год.
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общество, здоровье - общество, анастасия ракова , москва, вакцинация россиян от covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Анастасия Ракова , Москва, Вакцинация россиян от COVID-19
15:16 27.10.2022
 
Привитые назальным "Спутником" москвичи получат сертификат на один год

Привитые назальной вакциной "Спутник" москвичи получат сертификат сроком на один год

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи, привившиеся назальной вакциной от коронавируса "Спутник", получат сертификат после введения первого компонента сроком на один год, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Ранее в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что москвичи теперь могут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной "Спутник", она поступила в медицинские учреждения столицы и в настоящее время доступна в пунктах вакцинации на базе ряда городских поликлиник, в Троицкой городской больнице и ГУМе.
"Алгоритм получения сертификата о вакцинации после прививки назальной вакциной "Спутник" полностью идентичен алгоритму при вакцинации внутримышечно. Сертификат выдается после введения первого компонента. Через 21 день в него же вносится информация о введении второго компонента. Также эта информация вносится в электронную медицинскую карту", - рассказали в департаменте.
В пресс-службе добавили, что информация о способе введения вакцины отображается в электронной медицинской карте, в бумажную версию справки информацию о способе введения вакцины вносить не требуется. Срок действия сертификата составит один год.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
10:16
Москвичи смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной "Спутник"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаМоскваВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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