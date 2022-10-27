https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827144452.html

Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА

Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА - РИА Новости, 27.10.2022

Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА

Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, вышла в гражданский оборот, предполагается,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:06

2022-10-27T12:06

2022-10-27T12:12

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

вероника скворцова

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, вышла в гражданский оборот, предполагается, что она будет эффективна и против варианта "цербер", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Думаем, что эффективность "Конвасэла" будет сохранена",- сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос, будет ли вакцина эффективна против варианта "цербер".Она отметила, что появление новых вариантов в целом ситуацию не меняет, пока доминирующими в России остаются варианты "омикрона" ВА.4 и BA.5.В настоящее время в оборот запущена вакцина "Конвасэл", пока она доступна людям до 60 лет, но в скором времени планируется расширить показания для применения и для пожилых людей, уточнила Скворцова.

https://ria.ru/20221006/konvasel-1821967550.html

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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, вероника скворцова, россия