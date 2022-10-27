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Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА - РИА Новости, 27.10.2022
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Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА
Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА - РИА Новости, 27.10.2022
Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА
Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, вышла в гражданский оборот, предполагается,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:06
2022-10-27T12:12
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
вероника скворцова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, вышла в гражданский оборот, предполагается, что она будет эффективна и против варианта "цербер", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Думаем, что эффективность "Конвасэла" будет сохранена",- сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос, будет ли вакцина эффективна против варианта "цербер".Она отметила, что появление новых вариантов в целом ситуацию не меняет, пока доминирующими в России остаются варианты "омикрона" ВА.4 и BA.5.В настоящее время в оборот запущена вакцина "Конвасэл", пока она доступна людям до 60 лет, но в скором времени планируется расширить показания для применения и для пожилых людей, уточнила Скворцова.
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, вероника скворцова, россия
Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество, Вероника Скворцова, Россия
12:06 27.10.2022 (обновлено: 12:12 27.10.2022)
 
Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА

ФМБА: "Конвасэл" вышла в оборот, предполагается ее эффективность против "Цербера"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл"
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, вышла в гражданский оборот, предполагается, что она будет эффективна и против варианта "цербер", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Думаем, что эффективность "Конвасэла" будет сохранена",- сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос, будет ли вакцина эффективна против варианта "цербер".
Она отметила, что появление новых вариантов в целом ситуацию не меняет, пока доминирующими в России остаются варианты "омикрона" ВА.4 и BA.5.
В настоящее время в оборот запущена вакцина "Конвасэл", пока она доступна людям до 60 лет, но в скором времени планируется расширить показания для применения и для пожилых людей, уточнила Скворцова.
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