https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html

Москвичи смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной "Спутник"

Москвичи смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной "Спутник" - РИА Новости, 27.10.2022

Москвичи смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной "Спутник"

Москвичи теперь могут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной "Спутник", она поступила в медицинские учреждения столицы и в настоящее время доступна в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:16

2022-10-27T10:16

2022-10-27T10:16

москва

общество

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анастасия ракова

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи теперь могут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной "Спутник", она поступила в медицинские учреждения столицы и в настоящее время доступна в пунктах вакцинации на базе ряда городских поликлиник, в Троицкой городской больнице и ГУМе, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Москва продолжает расширять возможности для вакцинации от COVID-19. Мы начали поставки назальной вакцины "Спутник" в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса - по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Назальная вакцина "Спутник" - это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке, разница только в способе введения", - сказала вице-мэр.По ее словам, назальная вакцина "Спутник" состоит из двух компонентов и вводится через носовую полость с помощью специального распылителя. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. В обоих случаях вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В рамках одного курса вакцинации может быть использован только один способ введения.Ракова отметила, что ревакцинация возможна через полгода. Препарат формирует надежный барьер на пути коронавируса и не дает ему проникнуть в организм через слизистую оболочку носа. Вакцинация назальной вакциной рекомендована через 6 месяцев после перенесенного COVID-19. Сделать прививку назальной вакциной "Спутник" могут все жители старше 18 лет без ограничения по возрасту."Желающим привиться врачи дают следующие рекомендации: после вакцинации в течение двух часов воздержаться от чихания и высмаркивания, за сутки до введения вакцины и в течение недели после воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, не курить за час до и час после вакцинации. Назальная вакцина "Спутник" рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает "бустером" для уже имеющегося иммунитета - создает "местный" иммунитет", - добавила Ракова.По ее словам, новая вакцина не содержит сам вирус или его компоненты. Она создана на основе хорошо изученных аденовирусных векторов, которые не могут вызвать заболевание и тяжелые побочные эффекты. После вакцинации возможен легкий иммунный ответ — небольшое повышение температуры и слабость. Это нормальная реакция организма, которая проходит в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20221026/sputnik-1827011758.html

https://ria.ru/20221015/vaktsina-1824345703.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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