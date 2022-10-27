https://ria.ru/20221027/ukraintsy-1827302074.html

Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу

Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу - РИА Новости, 27.10.2022

Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу

Относиться к тому, что украинцы решили считать себя отдельным народом, можно только с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:24

2022-10-27T18:24

2022-10-27T18:33

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Относиться к тому, что украинцы решили считать себя отдельным народом, можно только с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин."С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что этот процесс происходил не сам по себе."Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20221027/putin-1827302538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, украина, валдай