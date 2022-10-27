https://ria.ru/20221027/ukraintsy-1827302074.html
Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу
Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу - РИА Новости, 27.10.2022
Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу
Относиться к тому, что украинцы решили считать себя отдельным народом, можно только с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:24
2022-10-27T18:24
2022-10-27T18:33
в мире
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Относиться к тому, что украинцы решили считать себя отдельным народом, можно только с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин."С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что этот процесс происходил не сам по себе."Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы", - уточнил глава государства.
https://ria.ru/20221027/putin-1827302538.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, валдай
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Валдай
18:24 27.10.2022 (обновлено: 18:33 27.10.2022)
Путин рассказал об отношении к украинцам как к отдельному народу
Путин призвал с уважением относиться к тому, что украинцы считают себя отдельным народом
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Относиться к тому, что украинцы решили считать себя отдельным народом, можно только с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что этот процесс происходил не сам по себе.
"Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы", - уточнил глава государства.