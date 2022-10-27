https://ria.ru/20221027/ukraintsy-1827103090.html

Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США

Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США - РИА Новости, 27.10.2022

Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США

Жизни украинцев - разменная монета в большой американской политической игре, США выступают за войну до победного конца, "до конца Украины", при этом страдают и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:19

2022-10-27T10:19

2022-10-27T10:19

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Жизни украинцев - разменная монета в большой американской политической игре, США выступают за войну до победного конца, "до конца Украины", при этом страдают и россияне, но США будут отомщены, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале Медведев напомнил, что 8 ноября состоятся выборы в конгресс США, и задался вопросом, "сем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме"."Для нынешней команды (президента США) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", - заявил он. Медведев добавил, что "жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наёмников", "Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы", - отметил он."Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами. А вот об украинцах никто и не вспомнит", - написал Медведев.Он убежден, что "главное для американского истеблишмента другое – кто будет контролировать палату представителей и сенат". "Поэтому война до "победного конца". Вернее – просто до конца. Конца Украины", - заявил замруководителя Совбеза России.

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, сша, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр