Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraintsy-1827103090.html
Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США
Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США - РИА Новости, 27.10.2022
Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США
Жизни украинцев - разменная монета в большой американской политической игре, США выступают за войну до победного конца, "до конца Украины", при этом страдают и... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:19
2022-10-27T10:19
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
сша
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Жизни украинцев - разменная монета в большой американской политической игре, США выступают за войну до победного конца, "до конца Украины", при этом страдают и россияне, но США будут отомщены, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале Медведев напомнил, что 8 ноября состоятся выборы в конгресс США, и задался вопросом, "сем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме"."Для нынешней команды (президента США) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", - заявил он. Медведев добавил, что "жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наёмников", "Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы", - отметил он."Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами. А вот об украинцах никто и не вспомнит", - написал Медведев.Он убежден, что "главное для американского истеблишмента другое – кто будет контролировать палату представителей и сенат". "Поэтому война до "победного конца". Вернее – просто до конца. Конца Украины", - заявил замруководителя Совбеза России.
https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, сша, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, США, Россия, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:19 27.10.2022
 
Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США

Зампред Совбеза Медведев: США с легкостью кладут украинцев на алтарь будущего триумфа

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Жизни украинцев - разменная монета в большой американской политической игре, США выступают за войну до победного конца, "до конца Украины", при этом страдают и россияне, но США будут отомщены, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев напомнил, что 8 ноября состоятся выборы в конгресс США, и задался вопросом, "сем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
США не оставляют вассалам выбора в войне против России
"Для нынешней команды (президента США) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", - заявил он. Медведев добавил, что "жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наёмников", "Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы", - отметил он.
"Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами. А вот об украинцах никто и не вспомнит", - написал Медведев.
Он убежден, что "главное для американского истеблишмента другое – кто будет контролировать палату представителей и сенат". "Поэтому война до "победного конца". Вернее – просто до конца. Конца Украины", - заявил замруководителя Совбеза России.
Президент Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Кто нам противостоит — враг назван по имени
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевСШАРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала