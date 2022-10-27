https://ria.ru/20221027/ukraina-1827347782.html

Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин

Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин

Представители киевского режима готовы, невзирая на колоссальные людские потери, бороться с Россией до последнего украинца, они тем самым защищают лежащие в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:00

2022-10-27T20:00

2022-10-27T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827353589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68d81e9c88897498d3ab47335786db80.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители киевского режима готовы, невзирая на колоссальные людские потери, бороться с Россией до последнего украинца, они тем самым защищают лежащие в западных банках свои миллиарды долларов, украденные у народа Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Ура-патриотами" в украинском руководстве движут даже не идеи национализма, отметил Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Все очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", - сказал Путин. "Украли, спрятали в западных банках и для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают все, что им с Запада приказывают, обертывая это в националистическую обертку. Преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа. Вот что происходит в действительности", - добавил президент.Представители киевского режима "борются с Россией до последнего украинца", подчеркнул Путин. "Потери там местами - это я говорю с сожалением - потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Ну разве истинные патриоты своей страны могут это допустить?" - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Людей не жалеют совсем": Путин о потерях ВСУ "Людей не жалеют совсем": Путин о потерях ВСУ 2022-10-27T20:00 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, международный дискуссионный клуб "валдай"