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Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827347782.html
Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин
Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин
Представители киевского режима готовы, невзирая на колоссальные людские потери, бороться с Россией до последнего украинца, они тем самым защищают лежащие в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:00
2022-10-27T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители киевского режима готовы, невзирая на колоссальные людские потери, бороться с Россией до последнего украинца, они тем самым защищают лежащие в западных банках свои миллиарды долларов, украденные у народа Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Ура-патриотами" в украинском руководстве движут даже не идеи национализма, отметил Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Все очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", - сказал Путин. "Украли, спрятали в западных банках и для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают все, что им с Запада приказывают, обертывая это в националистическую обертку. Преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа. Вот что происходит в действительности", - добавил президент.Представители киевского режима "борются с Россией до последнего украинца", подчеркнул Путин. "Потери там местами - это я говорю с сожалением - потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Ну разве истинные патриоты своей страны могут это допустить?" - добавил российский лидер.
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"Людей не жалеют совсем": Путин о потерях ВСУ
"Людей не жалеют совсем": Путин о потерях ВСУ
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в мире, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:00 27.10.2022 (обновлено: 20:30 27.10.2022)
 
Киевские власти готовы бороться до последнего украинца, заявил Путин

Путин: киевские власти готовы бороться за украденные миллиарды до последнего украинца

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители киевского режима готовы, невзирая на колоссальные людские потери, бороться с Россией до последнего украинца, они тем самым защищают лежащие в западных банках свои миллиарды долларов, украденные у народа Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ура-патриотами" в украинском руководстве движут даже не идеи национализма, отметил Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Все очень примитивнее. Ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", - сказал Путин. "Украли, спрятали в западных банках и для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают все, что им с Запада приказывают, обертывая это в националистическую обертку. Преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа. Вот что происходит в действительности", - добавил президент.
Представители киевского режима "борются с Россией до последнего украинца", подчеркнул Путин. "Потери там местами - это я говорю с сожалением - потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Ну разве истинные патриоты своей страны могут это допустить?" - добавил российский лидер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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