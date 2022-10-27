https://ria.ru/20221027/ukraina-1827309252.html

Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине

Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине - РИА Новости, 27.10.2022

Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине

России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:34

2022-10-27T18:34

2022-10-27T19:15

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

в мире

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827332755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a52b7a5690480cecddbef63b362cea08.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Россия неспроста обнародовала данные спецслужб о "грязной бомбе", которую создает Киев, и даже знает, где примерно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать."Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого - ни политического, ни военного", - заявил президент.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет" Путин: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет" 2022-10-27T18:34 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр