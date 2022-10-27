https://ria.ru/20221027/ukraina-1827309252.html
Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине
Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине
России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:34
2022-10-27T18:34
2022-10-27T19:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827332755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a52b7a5690480cecddbef63b362cea08.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Россия неспроста обнародовала данные спецслужб о "грязной бомбе", которую создает Киев, и даже знает, где примерно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать."Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого - ни политического, ни военного", - заявил президент.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827332755_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_648e2fec6dd2a9796d17e01a8e0d76b0.jpg
Путин: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет"
Путин: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет"
2022-10-27T18:34
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:34 27.10.2022 (обновлено: 19:15 27.10.2022)
Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине
Путин: Россия не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине