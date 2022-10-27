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Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине
Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине
России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:34
2022-10-27T19:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Россия неспроста обнародовала данные спецслужб о "грязной бомбе", которую создает Киев, и даже знает, где примерно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать."Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого - ни политического, ни военного", - заявил президент.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
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Путин: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет"
Путин: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет"
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украина, россия, владимир путин, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:34 27.10.2022 (обновлено: 19:15 27.10.2022)
 
Путин не видит смысла в ядерном ударе по Украине

Путин: Россия не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что Россия неспроста обнародовала данные спецслужб о "грязной бомбе", которую создает Киев, и даже знает, где примерно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать.
"Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого - ни политического, ни военного", - заявил президент.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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