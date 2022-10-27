https://ria.ru/20221027/ukraina-1827301673.html

Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин

Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отчасти согласился с тем, что происходящее между РФ и Украиной можно считать гражданской войной. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:22

2022-10-27T18:22

2022-10-27T19:08

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отчасти согласился с тем, что происходящее между РФ и Украиной можно считать гражданской войной."Отчасти – да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Валдайского форума. Он отметил, что россияне и украинцы, к сожалению, оказались в разных государствах в силу ряда причин.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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"Отчасти – да". Путин о том, можно ли назвать ситуацию на Украине гражданской войной

Президент России Владимир Путин отчасти согласился с тем, что происходящее между РФ и Украиной можно считать гражданской войной.

2022-10-27T18:22

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