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Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827301673.html
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отчасти согласился с тем, что происходящее между РФ и Украиной можно считать гражданской войной. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:22
2022-10-27T19:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отчасти согласился с тем, что происходящее между РФ и Украиной можно считать гражданской войной."Отчасти – да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Валдайского форума. Он отметил, что россияне и украинцы, к сожалению, оказались в разных государствах в силу ряда причин.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
украина
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"Отчасти – да". Путин о том, можно ли назвать ситуацию на Украине гражданской войной
Президент России Владимир Путин отчасти согласился с тем, что происходящее между РФ и Украиной можно считать гражданской войной.
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украина, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:22 27.10.2022 (обновлено: 19:08 27.10.2022)
 
Ситуацию на Украине отчасти можно назвать гражданской войной, заявил Путин

Путин: ситуацию между Россией и Украиной отчасти можно назвать гражданской войной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отчасти согласился с тем, что происходящее между РФ и Украиной можно считать гражданской войной.
"Отчасти – да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Валдайского форума. Он отметил, что россияне и украинцы, к сожалению, оказались в разных государствах в силу ряда причин.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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