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Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827275333.html
Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине
Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине
Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, таким образом признал, что был организатором этих событий, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:36
2022-10-27T18:23
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, таким образом признал, что был организатором этих событий, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на Западе "просто охамели"."Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот, один из них привёл к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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"Охамели совсем!" – Путин о поддержке Западом переворота на Украине
"Охамели совсем!" – Путин о поддержке Западом переворота на Украине
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украина, владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Ситуация в ДНР и ЛНР
17:36 27.10.2022 (обновлено: 18:23 27.10.2022)
 
Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине

Путин о признании Запада в финансировании переворота на Украине: охамели просто

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, таким образом признал, что был организатором этих событий, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на Западе "просто охамели".
"Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот, один из них привёл к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссияВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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