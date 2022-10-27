https://ria.ru/20221027/ukraina-1827275333.html

Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине

Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине - РИА Новости, 27.10.2022

Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине

Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, таким образом признал, что был организатором этих событий, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:36

2022-10-27T17:36

2022-10-27T18:23

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827286517_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7e72b4e2460ece9ec30e462041910071.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, таким образом признал, что был организатором этих событий, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на Западе "просто охамели"."Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот, один из них привёл к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20220918/tsru-1817620238.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Охамели совсем!" – Путин о поддержке Западом переворота на Украине "Охамели совсем!" – Путин о поддержке Западом переворота на Украине 2022-10-27T17:36 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация в днр и лнр