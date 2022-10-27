https://ria.ru/20221027/ukraina-1827201284.html

В США потребовали сделать шаг, который "очень больно" ударит по Европе

В США потребовали сделать шаг, который "очень больно" ударит по Европе - РИА Новости, 27.10.2022

В США потребовали сделать шаг, который "очень больно" ударит по Европе

Соединенным Штатам необходимо вывести войска из Европы и сократить финансовую помощь Киеву, переложив ответственность за это на Брюссель, заявил в колонке The... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:42

2022-10-27T14:42

2022-10-27T15:57

в мире

рональд рейган

сша

вашингтон (штат)

евросоюз

нато

европа

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо вывести войска из Европы и сократить финансовую помощь Киеву, переложив ответственность за это на Брюссель, заявил в колонке The American Conservative бывший специальный советник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.По его мнению, США ставят интересы других стран выше интересов американского народа. При этом разговоры лидеров государств ЕС больше похожи на "показуху", и, вероятно, Брюссель никогда не вернет долги Вашингтону и не сможет выполнить даже часть из своих "грандиозных" обещаний Киеву, указал специалист. Более того, как подчеркнул Бандоу, союзники Вашингтона определенно не станут помогать американцам при прямом столкновения США и Китая.Поэтому Штаты должны предпринять "жестокие шаги", а предстоящие выборы в конгресс, как отметил эксперт, предоставят отличную возможность для смены финансовых приоритетов Вашингтона.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военными грузами становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827120966.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827092858.html

сша

вашингтон (штат)

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, рональд рейган, сша, вашингтон (штат), евросоюз, нато, европа