14:42 27.10.2022 (обновлено: 15:57 27.10.2022)
В США потребовали сделать шаг, который "очень больно" ударит по Европе
TAC: США должны вывести войска из Европы и значительно сократить помощь Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо вывести войска из Европы и сократить финансовую помощь Киеву, переложив ответственность за это на Брюссель, заявил в колонке The American Conservative бывший специальный советник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.
"Европейцы не чувствуют угрозы, несмотря на кризис, развернувшийся у них на континенте, поскольку они ожидают, что помощь окажут США. Почему Вашингтон тратит на вооруженные силы гораздо больше Европы? И почему Штаты помогают Киеву сильнее, чем страны ЕС? Когда европейцы выполнят свои обещания?" — задался вопросом автор.
По его мнению, США ставят интересы других стран выше интересов американского народа. При этом разговоры лидеров государств ЕС больше похожи на "показуху", и, вероятно, Брюссель никогда не вернет долги Вашингтону и не сможет выполнить даже часть из своих "грандиозных" обещаний Киеву, указал специалист.
Более того, как подчеркнул Бандоу, союзники Вашингтона определенно не станут помогать американцам при прямом столкновения США и Китая.
Поэтому Штаты должны предпринять "жестокие шаги", а предстоящие выборы в конгресс, как отметил эксперт, предоставят отличную возможность для смены финансовых приоритетов Вашингтона.
"На протяжении десятилетий европейцы ставили себя на первое место, полагая, что Америка всегда будет рядом, но Украина — это конфликт в Европе, а не в США. Несомненно, европейцам будет очень больно, они будут жаловаться на неподходящее время для этого решения, но американским чиновникам пора подумать об интересах своего народа", — заключил Бандоу.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военными грузами становится законной целью для российской армии.