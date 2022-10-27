https://ria.ru/20221027/ukraina-1827198188.html

В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику

В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику - РИА Новости, 27.10.2022

В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику

Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего боевика "Украинской добровольческой армии", воевавшего в Донбассе на стороне Киева, к 7 годам и 11 месяцам... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:32

2022-10-27T14:32

2022-10-27T14:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

ростов-на-дону

правый сектор

украина

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего боевика "Украинской добровольческой армии", воевавшего в Донбассе на стороне Киева, к 7 годам и 11 месяцам колонии строгого режима."Суд назначил Владимиру Кульбацкому по совокупности преступлений путем частичного сложения 7 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщил РИА Новости представитель суда в четверг.Как сообщало УФСБ по Ростовской области, Кульбацкого задержали в регионе, ставшем основными въездными воротами для беженцев с Украины, вскоре после начала специальной военной операции – 4 марта. Спецслужба выяснила, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе "Украинской добровольческой армии", которую в России квалифицируют как незаконное вооруженное формирование (НВФ). Возглавляет ее один из наиболее одиозных деятелей националистического движения Украины Дмитрий Ярош. Помимо этого, осужденный был членом запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, которую тоже в свое время возглавлял Дмитрий Ярош.Во время обысков дома у Кульбацкого изъяли "предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе НВФ". Было возбуждено уголовное дело об участии в НВФ и участии в деятельности экстремистской организации.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html

https://ria.ru/20221021/plen-1825825811.html

россия

ростов-на-дону

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ростов-на-дону, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр