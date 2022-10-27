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В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827198188.html
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику - РИА Новости, 27.10.2022
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику
Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего боевика "Украинской добровольческой армии", воевавшего в Донбассе на стороне Киева, к 7 годам и 11 месяцам... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:32
2022-10-27T14:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
ростов-на-дону
правый сектор
украина
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего боевика "Украинской добровольческой армии", воевавшего в Донбассе на стороне Киева, к 7 годам и 11 месяцам колонии строгого режима."Суд назначил Владимиру Кульбацкому по совокупности преступлений путем частичного сложения 7 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщил РИА Новости представитель суда в четверг.Как сообщало УФСБ по Ростовской области, Кульбацкого задержали в регионе, ставшем основными въездными воротами для беженцев с Украины, вскоре после начала специальной военной операции – 4 марта. Спецслужба выяснила, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе "Украинской добровольческой армии", которую в России квалифицируют как незаконное вооруженное формирование (НВФ). Возглавляет ее один из наиболее одиозных деятелей националистического движения Украины Дмитрий Ярош. Помимо этого, осужденный был членом запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, которую тоже в свое время возглавлял Дмитрий Ярош.Во время обысков дома у Кульбацкого изъяли "предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе НВФ". Было возбуждено уголовное дело об участии в НВФ и участии в деятельности экстремистской организации.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Правый сектор, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:32 27.10.2022
 
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему украинскому боевику

Бывший украинский боевик Кульбацкий получил в России семь лет и 11 месяцев колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего боевика "Украинской добровольческой армии", воевавшего в Донбассе на стороне Киева, к 7 годам и 11 месяцам колонии строгого режима.
"Суд назначил Владимиру Кульбацкому по совокупности преступлений путем частичного сложения 7 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщил РИА Новости представитель суда в четверг.
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Как сообщало УФСБ по Ростовской области, Кульбацкого задержали в регионе, ставшем основными въездными воротами для беженцев с Украины, вскоре после начала специальной военной операции – 4 марта. Спецслужба выяснила, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе "Украинской добровольческой армии", которую в России квалифицируют как незаконное вооруженное формирование (НВФ). Возглавляет ее один из наиболее одиозных деятелей националистического движения Украины Дмитрий Ярош. Помимо этого, осужденный был членом запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*, которую тоже в свое время возглавлял Дмитрий Ярош.
Во время обысков дома у Кульбацкого изъяли "предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе НВФ". Было возбуждено уголовное дело об участии в НВФ и участии в деятельности экстремистской организации.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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