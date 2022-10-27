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В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827186267.html
В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине
В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине - РИА Новости, 27.10.2022
В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине
Значимый объект энергетической инфраструктуры Украины получил повреждения в результате ночного удара, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:07
2022-10-27T16:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
кирилл тимошенко
киев
укрэнерго
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Значимый объект энергетической инфраструктуры Украины получил повреждения в результате ночного удара, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона."Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в Центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", — сказал он. По словам Тимошенко, в этих регионах происходят экстренные отключения электроэнергии."Они могут быть дольше, чем четыре часа. Пока мы не можем спрогнозировать сколько, по каким адресам. Планируем до вечера или завтра утром выходить с более четкой информацией, где и какой продолжительностью будут отключения, но сегодняшний день будет с экстренными отключениями", — добавил он.Как сообщали в компании "Укрэнерго", в Киевской, Черниговской и Житомирской областях повреждено оборудование магистральной сети, из-за чего вводятся ограничения на потребление электроэнергии. В ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что отключения будут более жесткими и длительными, чем раньше, а энергопоставляющая компания YASNO предупредила, что без света может остаться почти половина украинской столицы.Российские войска с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре, системам военного управления и связи и оборонным предприятиям по всей Украине. Как пояснил президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие атаки на российские объекты. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
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украина, в мире, кирилл тимошенко, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Кирилл Тимошенко, Киев, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:07 27.10.2022 (обновлено: 16:59 27.10.2022)
 
В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине

Офис Зеленского сообщил о поражении российскими силами энергообъекта в Центральной Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Значимый объект энергетической инфраструктуры Украины получил повреждения в результате ночного удара, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.
"Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в Центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", — сказал он.
По словам Тимошенко, в этих регионах происходят экстренные отключения электроэнергии.
"Они могут быть дольше, чем четыре часа. Пока мы не можем спрогнозировать сколько, по каким адресам. Планируем до вечера или завтра утром выходить с более четкой информацией, где и какой продолжительностью будут отключения, но сегодняшний день будет с экстренными отключениями", — добавил он.
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Как сообщали в компании "Укрэнерго", в Киевской, Черниговской и Житомирской областях повреждено оборудование магистральной сети, из-за чего вводятся ограничения на потребление электроэнергии. В ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что отключения будут более жесткими и длительными, чем раньше, а энергопоставляющая компания YASNO предупредила, что без света может остаться почти половина украинской столицы.
Российские войска с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре, системам военного управления и связи и оборонным предприятиям по всей Украине. Как пояснил президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие атаки на российские объекты. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
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