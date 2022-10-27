14:07 27.10.2022 (обновлено: 16:59 27.10.2022)
В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине
Офис Зеленского сообщил о поражении российскими силами энергообъекта в Центральной Украине
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Значимый объект энергетической инфраструктуры Украины получил повреждения в результате ночного удара, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.
"Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в Центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", — сказал он.
По словам Тимошенко, в этих регионах происходят экстренные отключения электроэнергии.
"Они могут быть дольше, чем четыре часа. Пока мы не можем спрогнозировать сколько, по каким адресам. Планируем до вечера или завтра утром выходить с более четкой информацией, где и какой продолжительностью будут отключения, но сегодняшний день будет с экстренными отключениями", — добавил он.
Как сообщали в компании "Укрэнерго", в Киевской, Черниговской и Житомирской областях повреждено оборудование магистральной сети, из-за чего вводятся ограничения на потребление электроэнергии. В ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что отключения будут более жесткими и длительными, чем раньше, а энергопоставляющая компания YASNO предупредила, что без света может остаться почти половина украинской столицы.
Российские войска с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре, системам военного управления и связи и оборонным предприятиям по всей Украине. Как пояснил президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие атаки на российские объекты. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
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