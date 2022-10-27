https://ria.ru/20221027/ukraina-1827186267.html

В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине

В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине - РИА Новости, 27.10.2022

В Киеве заявили о поражении значимого энергообъекта в Центральной Украине

Значимый объект энергетической инфраструктуры Украины получил повреждения в результате ночного удара, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:07

2022-10-27T14:07

2022-10-27T16:59

специальная военная операция на украине

украина

в мире

кирилл тимошенко

киев

укрэнерго

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Значимый объект энергетической инфраструктуры Украины получил повреждения в результате ночного удара, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона."Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в Центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей", — сказал он. По словам Тимошенко, в этих регионах происходят экстренные отключения электроэнергии."Они могут быть дольше, чем четыре часа. Пока мы не можем спрогнозировать сколько, по каким адресам. Планируем до вечера или завтра утром выходить с более четкой информацией, где и какой продолжительностью будут отключения, но сегодняшний день будет с экстренными отключениями", — добавил он.Как сообщали в компании "Укрэнерго", в Киевской, Черниговской и Житомирской областях повреждено оборудование магистральной сети, из-за чего вводятся ограничения на потребление электроэнергии. В ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что отключения будут более жесткими и длительными, чем раньше, а энергопоставляющая компания YASNO предупредила, что без света может остаться почти половина украинской столицы.Российские войска с 10 октября наносят удары по критической инфраструктуре, системам военного управления и связи и оборонным предприятиям по всей Украине. Как пояснил президент Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие атаки на российские объекты. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, кирилл тимошенко, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр