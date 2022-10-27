https://ria.ru/20221027/ukraina-1827174833.html

В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры

В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры - РИА Новости, 27.10.2022

В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры

Нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией позже было превращено в закон, запрещающий Украине и ее руководству вести переговоры с РФ и президентом... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:35

2022-10-27T13:35

2022-10-27T13:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией позже было превращено в закон, запрещающий Украине и ее руководству вести переговоры с РФ и президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Гвинеи-Бисау после визита в Россию с официальным визитом. где во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной, заявил, что якобы Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.Он добавил, что во время встречи Путина и президента Гвинеи-Бисау, российский президент информировал своего коллегу о том, как велись переговоры в марте, как работали российская и украинская команды переговорщиков, рассказал о том, что был готов текст, был достигнут очень сложный баланс и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров.

https://ria.ru/20221027/peregovory-1827162676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада украины, в мире