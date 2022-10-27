В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры
Песков: на Украине нежелание Киева вести переговоры с Россией превратили в закон
© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией позже было превращено в закон, запрещающий Украине и ее руководству вести переговоры с РФ и президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Гвинеи-Бисау после визита в Россию с официальным визитом. где во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной, заявил, что якобы Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.
"Украинская сторона декларировала свое нежелание продолжать переговоры, и впоследствии это нежелание было фактически превращено в закон, запрещающий украинской стороне и президенту Украины и всем остальным вести переговоры с Россией и с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что во время встречи Путина и президента Гвинеи-Бисау, российский президент информировал своего коллегу о том, как велись переговоры в марте, как работали российская и украинская команды переговорщиков, рассказал о том, что был готов текст, был достигнут очень сложный баланс и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров.