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В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827174833.html
В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры
В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры - РИА Новости, 27.10.2022
В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры
Нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией позже было превращено в закон, запрещающий Украине и ее руководству вести переговоры с РФ и президентом... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:35
2022-10-27T13:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией позже было превращено в закон, запрещающий Украине и ее руководству вести переговоры с РФ и президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Гвинеи-Бисау после визита в Россию с официальным визитом. где во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной, заявил, что якобы Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.Он добавил, что во время встречи Путина и президента Гвинеи-Бисау, российский президент информировал своего коллегу о том, как велись переговоры в марте, как работали российская и украинская команды переговорщиков, рассказал о том, что был готов текст, был достигнут очень сложный баланс и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров.
https://ria.ru/20221027/peregovory-1827162676.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, В мире
13:35 27.10.2022
 
В Кремле прокомментировали нежелание Киева вести переговоры

Песков: на Украине нежелание Киева вести переговоры с Россией превратили в закон

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией позже было превращено в закон, запрещающий Украине и ее руководству вести переговоры с РФ и президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Гвинеи-Бисау после визита в Россию с официальным визитом. где во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной, заявил, что якобы Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.
"Украинская сторона декларировала свое нежелание продолжать переговоры, и впоследствии это нежелание было фактически превращено в закон, запрещающий украинской стороне и президенту Украины и всем остальным вести переговоры с Россией и с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что во время встречи Путина и президента Гвинеи-Бисау, российский президент информировал своего коллегу о том, как велись переговоры в марте, как работали российская и украинская команды переговорщиков, рассказал о том, что был готов текст, был достигнут очень сложный баланс и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
12:57Специальная военная операция на Украине
Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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