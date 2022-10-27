13:00 27.10.2022 (обновлено: 13:04 27.10.2022)
ВСУ нарастили группировку войск у границ с Белоруссией
Генштаб ВСУ заявил о наращивании группировки войск у границ с Белоруссией
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Украинские военные грузовики на границе с Белоруссией
Украинские военные грузовики на границе с Белоруссией. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замначальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что Киев нарастил группировку сил на севере страны - у границ с Белоруссией.
"Все события отслеживаются… На данный момент создания наступательной группировки противника со стороны Белоруссии не отмечается… Пока отслеживаем, мы уже нарастили свою группировку на северном направлении, адекватно реагируем на все угрозы", - сказал Громов на брифинге.
Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно. В частности, он говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.