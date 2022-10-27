Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нарастили группировку войск у границ с Белоруссией - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827163807.html
ВСУ нарастили группировку войск у границ с Белоруссией
ВСУ нарастили группировку войск у границ с Белоруссией - РИА Новости, 27.10.2022
ВСУ нарастили группировку войск у границ с Белоруссией
Замначальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что Киев нарастил группировку сил на севере... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:00
2022-10-27T13:04
в мире
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760469665_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ae7989aa134f61fb991798ca43ec1198.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замначальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что Киев нарастил группировку сил на севере страны - у границ с Белоруссией."Все события отслеживаются… На данный момент создания наступательной группировки противника со стороны Белоруссии не отмечается… Пока отслеживаем, мы уже нарастили свою группировку на северном направлении, адекватно реагируем на все угрозы", - сказал Громов на брифинге.Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно. В частности, он говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
https://ria.ru/20221022/rada-1825920814.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760469665_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_09ec40523f752f82fa8d7017d527d212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
13:00 27.10.2022 (обновлено: 13:04 27.10.2022)
 
ВСУ нарастили группировку войск у границ с Белоруссией

Генштаб ВСУ заявил о наращивании группировки войск у границ с Белоруссией

CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Украинские военные грузовики на границе с Белоруссией
Украинские военные грузовики на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины /
Украинские военные грузовики на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замначальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что Киев нарастил группировку сил на севере страны - у границ с Белоруссией.
"Все события отслеживаются… На данный момент создания наступательной группировки противника со стороны Белоруссии не отмечается… Пока отслеживаем, мы уже нарастили свою группировку на северном направлении, адекватно реагируем на все угрозы", - сказал Громов на брифинге.
Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно. В частности, он говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 16:09
В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией
 
В миреУкраинаБелоруссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала