https://ria.ru/20221027/ukraina-1827146437.html

На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры в центральных районах

На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры в центральных районах - РИА Новости, 27.10.2022

На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры в центральных районах

Оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в центральных областях Украины, в Киевской, Черниговской, Житомирской областях, вводятся ограничения на РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:14

2022-10-27T12:14

2022-10-27T12:14

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в центральных областях Украины, в Киевской, Черниговской, Житомирской областях, вводятся ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго".В компании сообщили, что ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре Украины."Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.По информации "Укрэнерго", из-за этого в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве вводятся ограничения на потребление электроэнергии."В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами", - отметили в "Укрэнерго".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго, киев, вооруженные силы рф